В сенате США заявили о шатдауне из-за отказа демократов поддержать бюджет
Сенатор Шумер: США грозит шатдаун из-за отказа демократов поддержать бюджет
© AP Photo / Mariam ZuhaibЧак Шумер
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Чак Шумер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Работа американского правительства может частично остановиться в ночь на субботу после того, как демократы в сенате откажутся поддержать бюджетный законопроект, предложенный республиканцами, заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.
"Финансирование правительства должно быть двухпартийным процессом, но республиканцы выбрали однопартийный путь, подготовив резолюцию о временном финансировании без какого-либо участия в данной инициативе со стороны демократов в конгрессе", – сказал Шумер, выступая в среду на заседании сената. Его слова приводит издание New York Post.
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Он подчеркнул, что демократы единогласно выступают за принятие "чистой" резолюции о временном финансировании до 11 апреля, что позволило бы продолжить работу правительства и даст конгрессу время, чтобы согласовать устраивающий обе политические партии законопроект.
Ранее палата представителей, где большинство составляют республиканцы, приняла собственный вариант законопроекта о финансировании правительства до конца сентября минимальным перевесом – 217 голосов "за" против 213.
Теперь документ направлен в сенат, где у республиканцев лишь 53 голоса, а для преодоления обструкции демократов необходимо 60. Таким образом, без поддержки хотя бы семи сенаторов-демократов законопроект не может быть принят, а правительство США окажется перед угрозой приостановки работы уже в пятницу в 23.59 по вашингтонскому времени (06.59 субботы мск).
После голосования спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил о перерыве в работе палаты до 24 марта, тем самым лишив сенат возможности внести изменения и отправить законопроект обратно в нижнюю палату для повторного рассмотрения.
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