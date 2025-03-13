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В сенате США заявили о шатдауне из-за отказа демократов поддержать бюджет - РИА Новости, 13.03.2025
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00:11 13.03.2025 (обновлено: 00:12 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/byudzhet-2004641860.html
В сенате США заявили о шатдауне из-за отказа демократов поддержать бюджет
В сенате США заявили о шатдауне из-за отказа демократов поддержать бюджет - РИА Новости, 13.03.2025
В сенате США заявили о шатдауне из-за отказа демократов поддержать бюджет
Работа американского правительства может частично остановиться в ночь на субботу после того, как демократы в сенате откажутся поддержать бюджетный законопроект, РИА Новости, 13.03.2025
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Работа американского правительства может частично остановиться в ночь на субботу после того, как демократы в сенате откажутся поддержать бюджетный законопроект, предложенный республиканцами, заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. "Финансирование правительства должно быть двухпартийным процессом, но республиканцы выбрали однопартийный путь, подготовив резолюцию о временном финансировании без какого-либо участия в данной инициативе со стороны демократов в конгрессе", – сказал Шумер, выступая в среду на заседании сената. Его слова приводит издание New York Post. Он подчеркнул, что демократы единогласно выступают за принятие "чистой" резолюции о временном финансировании до 11 апреля, что позволило бы продолжить работу правительства и даст конгрессу время, чтобы согласовать устраивающий обе политические партии законопроект. Ранее палата представителей, где большинство составляют республиканцы, приняла собственный вариант законопроекта о финансировании правительства до конца сентября минимальным перевесом – 217 голосов "за" против 213. Теперь документ направлен в сенат, где у республиканцев лишь 53 голоса, а для преодоления обструкции демократов необходимо 60. Таким образом, без поддержки хотя бы семи сенаторов-демократов законопроект не может быть принят, а правительство США окажется перед угрозой приостановки работы уже в пятницу в 23.59 по вашингтонскому времени (06.59 субботы мск). После голосования спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил о перерыве в работе палаты до 24 марта, тем самым лишив сенат возможности внести изменения и отправить законопроект обратно в нижнюю палату для повторного рассмотрения.
https://ria.ru/20250310/pentagon-2004144618.html
https://ria.ru/20250219/tramp-2000380382.html
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в мире, чак шумер, майк джонсон, сша
В мире, Чак Шумер, Майк Джонсон, США
В сенате США заявили о шатдауне из-за отказа демократов поддержать бюджет

Сенатор Шумер: США грозит шатдаун из-за отказа демократов поддержать бюджет

© AP Photo / Mariam ZuhaibЧак Шумер
Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Чак Шумер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Работа американского правительства может частично остановиться в ночь на субботу после того, как демократы в сенате откажутся поддержать бюджетный законопроект, предложенный республиканцами, заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.
"Финансирование правительства должно быть двухпартийным процессом, но республиканцы выбрали однопартийный путь, подготовив резолюцию о временном финансировании без какого-либо участия в данной инициативе со стороны демократов в конгрессе", – сказал Шумер, выступая в среду на заседании сената. Его слова приводит издание New York Post.
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Он подчеркнул, что демократы единогласно выступают за принятие "чистой" резолюции о временном финансировании до 11 апреля, что позволило бы продолжить работу правительства и даст конгрессу время, чтобы согласовать устраивающий обе политические партии законопроект.
Ранее палата представителей, где большинство составляют республиканцы, приняла собственный вариант законопроекта о финансировании правительства до конца сентября минимальным перевесом – 217 голосов "за" против 213.
Теперь документ направлен в сенат, где у республиканцев лишь 53 голоса, а для преодоления обструкции демократов необходимо 60. Таким образом, без поддержки хотя бы семи сенаторов-демократов законопроект не может быть принят, а правительство США окажется перед угрозой приостановки работы уже в пятницу в 23.59 по вашингтонскому времени (06.59 субботы мск).
После голосования спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил о перерыве в работе палаты до 24 марта, тем самым лишив сенат возможности внести изменения и отправить законопроект обратно в нижнюю палату для повторного рассмотрения.
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