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Британия заинтересована в срыве переговоров по Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025
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07:14 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/britanija-2004661167.html
Британия заинтересована в срыве переговоров по Украине, заявил Патрушев
Британия заинтересована в срыве переговоров по Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025
Британия заинтересована в срыве переговоров по Украине, заявил Патрушев
Великобритания заинтересована в срыве нормализации отношений между Россией и США, а также переговоров по Украине, в связи с этим Лондон стоит за нынешним... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:14:00+03:00
2025-03-13T07:14:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания заинтересована в срыве нормализации отношений между Россией и США, а также переговоров по Украине, в связи с этим Лондон стоит за нынешним обострением ситуации на Балтике, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, констатировал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона". "Полагаю, что нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине", - сказал Патрушев. Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, поступают данные, что руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского пояса государств-лимитрофов и организации морской блокады РФ, отмечалось в сообщении российской внешней разведки. В этой ситуации британские власти считают своим неотложным приоритетом подрыв усилий новой американской администрации на украинском треке, перед СМИ и профильными неправительственными организациями поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", сообщала СВР.
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россия, сша, лондон, николай патрушев, дональд трамп, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, США, Лондон, Николай Патрушев, Дональд Трамп, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Британия заинтересована в срыве переговоров по Украине, заявил Патрушев

Патрушев: Лондон заинтересован в срыве нормализации отношений России и США

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания заинтересована в срыве нормализации отношений между Россией и США, а также переговоров по Украине, в связи с этим Лондон стоит за нынешним обострением ситуации на Балтике, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, констатировал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
«
"Полагаю, что нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине", - сказал Патрушев.
Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, поступают данные, что руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского пояса государств-лимитрофов и организации морской блокады РФ, отмечалось в сообщении российской внешней разведки.
В этой ситуации британские власти считают своим неотложным приоритетом подрыв усилий новой американской администрации на украинском треке, перед СМИ и профильными неправительственными организациями поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", сообщала СВР.
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РоссияСШАЛондонНиколай ПатрушевДональд ТрампНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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