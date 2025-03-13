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В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты - РИА Новости, 13.03.2025
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09:00 13.03.2025 (обновлено: 09:01 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/bpla-2004668853.html
В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты
В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты - РИА Новости, 13.03.2025
В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты
В результате атаки беспилотников есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:00:00+03:00
2025-03-13T09:01:00+03:00
происшествия
петровский район
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. В результате атаки беспилотников есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно, пострадавших нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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петровский район
саратовская область
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происшествия, петровский район, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Петровский район, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты

Бусаргин: в Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. В результате атаки беспилотников есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно, пострадавших нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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ПроисшествияПетровский районСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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