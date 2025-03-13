https://ria.ru/20250313/bpla-2004668853.html

В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты

В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты - РИА Новости, 13.03.2025

В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты

В результате атаки беспилотников есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:00:00+03:00

2025-03-13T09:00:00+03:00

2025-03-13T09:01:00+03:00

происшествия

петровский район

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. В результате атаки беспилотников есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно, пострадавших нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250313/bpla-2004667951.html

петровский район

саратовская область

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происшествия, петровский район, саратовская область, роман бусаргин