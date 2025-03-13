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В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты
В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты - РИА Новости, 13.03.2025
В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты
В результате атаки беспилотников есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:00:00+03:00
2025-03-13T09:00:00+03:00
2025-03-13T09:01:00+03:00
происшествия
петровский район
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. В результате атаки беспилотников есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно, пострадавших нет", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250313/bpla-2004667951.html
петровский район
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происшествия, петровский район, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Петровский район, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты
Бусаргин: в Саратовской области при атаке БПЛА повреждены нежилые объекты