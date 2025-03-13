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Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами
Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами - РИА Новости, 13.03.2025
Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами
Жители освобожденной Казачьей Локни в Курской области рассказали РИА Новости, что встречали российских бойцов со слезами на глазах. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:59:00+03:00
2025-03-13T15:59:00+03:00
2025-03-13T16:20:00+03:00
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суджанский район
валерий герасимов
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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 13 мар - РИА Новости. Жители освобожденной Казачьей Локни в Курской области рассказали РИА Новости, что встречали российских бойцов со слезами на глазах. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта. "Я встречал, обнял ребят. Плакал", - сказал один из мирных жителей. Его соседка говорит, что также плакала, когда встречала российских бойцов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил Герасимов в докладе президенту, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, спецоперация
Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Спецоперация
Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами
Жители Казачьей Локни рассказали, что встречали российских бойцов со слезами
КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 13 мар - РИА Новости. Жители освобожденной Казачьей Локни в Курской области рассказали РИА Новости, что встречали российских бойцов со слезами на глазах.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
"Я встречал, обнял ребят. Плакал", - сказал один из мирных жителей.
Его соседка говорит, что также плакала, когда встречала российских бойцов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил Герасимов в докладе президенту, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.