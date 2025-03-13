https://ria.ru/20250313/boytsy-2004780088.html

Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами

Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами - РИА Новости, 13.03.2025

Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами

Жители освобожденной Казачьей Локни в Курской области рассказали РИА Новости, что встречали российских бойцов со слезами на глазах. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:59:00+03:00

2025-03-13T15:59:00+03:00

2025-03-13T16:20:00+03:00

курская область

россия

суджанский район

валерий герасимов

спецоперация

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КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 13 мар - РИА Новости. Жители освобожденной Казачьей Локни в Курской области рассказали РИА Новости, что встречали российских бойцов со слезами на глазах. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта. "Я встречал, обнял ребят. Плакал", - сказал один из мирных жителей. Его соседка говорит, что также плакала, когда встречала российских бойцов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил Герасимов в докладе президенту, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250312/kreml-2004502872.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, спецоперация