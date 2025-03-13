Рейтинг@Mail.ru
Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 13.03.2025 (обновлено: 16:20 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/boytsy-2004780088.html
Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами
Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами - РИА Новости, 13.03.2025
Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами
Жители освобожденной Казачьей Локни в Курской области рассказали РИА Новости, что встречали российских бойцов со слезами на глазах. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:59:00+03:00
2025-03-13T16:20:00+03:00
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004786176_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_bdf9293d36f2aa90b7b6e648117e968f.jpg
КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 13 мар - РИА Новости. Жители освобожденной Казачьей Локни в Курской области рассказали РИА Новости, что встречали российских бойцов со слезами на глазах. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта. "Я встречал, обнял ребят. Плакал", - сказал один из мирных жителей. Его соседка говорит, что также плакала, когда встречала российских бойцов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил Герасимов в докладе президенту, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250312/kreml-2004502872.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004786176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bb40718b808ac2c3438b8df6ed08bfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, спецоперация
Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Спецоперация
Жители Казачьей Локни встретили российских бойцов со слезами

Жители Казачьей Локни рассказали, что встречали российских бойцов со слезами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуация гражданского населения военнослужащими группы "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. 13 марта 2025
Эвакуация гражданского населения военнослужащими группы Аида спецназа Ахмат из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Эвакуация гражданского населения военнослужащими группы "Аида" спецназа "Ахмат" из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. 13 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАЧЬЯ ЛОКНЯ (Курская обл.), 13 мар - РИА Новости. Жители освобожденной Казачьей Локни в Курской области рассказали РИА Новости, что встречали российских бойцов со слезами на глазах.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни (Суджанский район), 12 марта.
"Я встречал, обнял ребят. Плакал", - сказал один из мирных жителей.
Его соседка говорит, что также плакала, когда встречала российских бойцов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил Герасимов в докладе президенту, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Кремле оценили ситуацию в Курской области
12 марта, 12:43
 
Курская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала