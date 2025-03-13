https://ria.ru/20250313/blek-2004692263.html

Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор американцу Блэку

Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор американцу Блэку - РИА Новости, 13.03.2025

Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор американцу Блэку

Девятый кассационный суд 7 апреля рассмотрит кассационную жалобу на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке, сообщил РИА... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T10:32:00+03:00

2025-03-13T10:32:00+03:00

2025-03-13T10:32:00+03:00

происшествия

владивосток

южная корея

россия

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Девятый кассационный суд 7 апреля рассмотрит кассационную жалобу на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель суда. Суд в июне 2024 года назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. В августе Приморский краевой суд утвердил приговор. Накануне приморский краевой суд сообщил, что защитником Блэка подана кассационная жалоба, в которой он просит оправлять подзащитного по статье об угрозе убийством и снизить наказание по статье о краже. "Заседание 7 апреля в 10.20 (03.20 мск)", - сказал собеседник. Он отметил, что заседание, предварительно, открытое. Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Южной Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20241028/blek-1980423213.html

https://ria.ru/20241028/blek-1980424972.html

владивосток

южная корея

россия

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происшествия, владивосток, южная корея, россия, приморский краевой суд