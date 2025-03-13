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Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор американцу Блэку - РИА Новости, 13.03.2025
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10:32 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/blek-2004692263.html
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор американцу Блэку
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор американцу Блэку - РИА Новости, 13.03.2025
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор американцу Блэку
Девятый кассационный суд 7 апреля рассмотрит кассационную жалобу на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке, сообщил РИА... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:32:00+03:00
2025-03-13T10:32:00+03:00
происшествия
владивосток
южная корея
россия
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Девятый кассационный суд 7 апреля рассмотрит кассационную жалобу на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель суда. Суд в июне 2024 года назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. В августе Приморский краевой суд утвердил приговор. Накануне приморский краевой суд сообщил, что защитником Блэка подана кассационная жалоба, в которой он просит оправлять подзащитного по статье об угрозе убийством и снизить наказание по статье о краже. "Заседание 7 апреля в 10.20 (03.20 мск)", - сказал собеседник. Он отметил, что заседание, предварительно, открытое. Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Южной Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20241028/blek-1980423213.html
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происшествия, владивосток, южная корея, россия, приморский краевой суд
Происшествия, Владивосток, Южная Корея, Россия, Приморский краевой суд
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор американцу Блэку

Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор американцу Блэку 7 апреля

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкБывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Девятый кассационный суд 7 апреля рассмотрит кассационную жалобу на приговор американскому солдату Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель суда.
Суд в июне 2024 года назначил Блэку три года девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. В августе Приморский краевой суд утвердил приговор. Накануне приморский краевой суд сообщил, что защитником Блэка подана кассационная жалоба, в которой он просит оправлять подзащитного по статье об угрозе убийством и снизить наказание по статье о краже.
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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"Заседание 7 апреля в 10.20 (03.20 мск)", - сказал собеседник.
Он отметил, что заседание, предварительно, открытое.
Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Южной Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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