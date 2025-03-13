https://ria.ru/20250313/bilayn-2004772875.html

Билайн расширил пропускную способность своей сети доставки контента

Билайн расширил пропускную способность своей сети доставки контента - РИА Новости, 13.03.2025

Билайн расширил пропускную способность своей сети доставки контента

Дочерняя компания ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) CDNvideo значительно увеличила пропускную способность российского сегмента своей сети доставки контента... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:15:00+03:00

2025-03-13T17:15:00+03:00

2025-03-13T17:15:00+03:00

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Дочерняя компания ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) CDNvideo значительно увеличила пропускную способность российского сегмента своей сети доставки контента (Content Delivery Network – CDN), а облачное подразделение билайна beeline cloud модернизировало CDN-сервис в сотрудничестве с Platformcraft, сообщает оператор.В результате модернизации мощность сети возросла вдвое, достигнув отметки в 6 Тбит/с. Модернизация коснулась узлов сети, расположенных по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Установлено несколько десятков новых специализированных серверов, оптимизированных для эффективной обработки различных типов интернет-трафика. Организованы дополнительные сетевые присоединения с операторами связи, что позволило повысить надежность и производительность системы.Как отметили в компании, этот этап обновления стал необходим в условиях растущего спроса на услуги CDN и облачные сервисы среди российских клиентов. Благодаря расширению сети клиенты могут рассчитывать на высокую скорость загрузки сайтов, стабильную работу приложений и качественную трансляцию видео даже в периоды пиковых нагрузок.Для обеспечения непрерывной работы и высокого качества обслуживания важно учитывать сезонные колебания и специфические события, такие как рекламные акции крупных маркетплейсов, премьеры фильмов в онлайн-кинотеатрах или финалы спортивных чемпионатов."Все эти мероприятия могут одновременно привлекать миллионы пользователей, создавая значительные нагрузки на сеть. Увеличивая пропускную способность, CDNvideo гарантирует, что контент будет доступен быстро и без задержек, независимо от количества одновременных запросов", — прокомментировал заместитель генерального директора CDNvideo Константин Колесов.В свою очередь, beeline cloud развивает свой CDN-сервис, реализованный в сотрудничестве с технологическим партнером Platformcraft, что позволяет интегрировать решения для доставки контента с облачной экосистемой, оптимизированной под задачи медиа и высоконагруженных цифровых сервисов. Новая архитектура сети включает кластеры в более чем 40 городах России и СНГ с целью предоставления пользователям мгновенного доступа к запрашиваемым данным.Инфраструктура beeline cloud поддерживает стабильную трансляцию видео в формате 4K и обладает встроенными механизмами защиты от DDoS-атак*. Поддержка современных протоколов, включая HTTPS**, HTTP/2***, WebSocket**** и IPv6*****, способствует повышению безопасности и производительности работы ресурсов клиентов.По словам руководителя проекта Антона Аплемаха, более 2 тысяч компаний уже выбрали решения beeline cloud для оптимизации своих веб-ресурсов. "Увеличенная емкость сети позволит нашим клиентам обеспечить быстрый доступ к контенту для миллионов пользователей, независимо от их местоположения и уровня нагрузки, что положительно скажется на лояльности аудитории и росте конверсии", — сказал он.Как отметили в билайне, модернизация инфраструктуры CDNvideo и beeline cloud подтверждает стремление компании поддерживать высокие стандарты качества обслуживания и обеспечивать устойчивый рост в условиях увеличивающегося спроса на цифровые технологии и требовательные к качеству сети онлайн-сервисы.* Распределенные хакерские атаки** Безопасный протокол передачи данных*** Протокол передачи гипертекста**** Протокол связи поверх TCP-соединения***** 6--я версия протокола интернетаРеклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRHUQWL4Su

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком