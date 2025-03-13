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Бессент пригрозил максимальным уровнем санкций со стороны США на Россию - РИА Новости, 13.03.2025
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17:52 13.03.2025 (обновлено: 18:35 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/bessent-2004817018.html
Бессент пригрозил максимальным уровнем санкций со стороны США на Россию
Бессент пригрозил максимальным уровнем санкций со стороны США на Россию - РИА Новости, 13.03.2025
Бессент пригрозил максимальным уровнем санкций со стороны США на Россию
США не станут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:52:00+03:00
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сша
россия
в мире
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США не станут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня, заявил глава американского минфина Скотт Бессент."Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то, по-моему, санкции администрации (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена против России оценивались в три балла. Потом при уходе их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти", - сообщил он в интервью телеканалу CNBC.Бессент подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен "применить максимальное давление" на обе стороны конфликта на Украине ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.
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сша, россия, в мире, украина, дональд трамп, скотт бессент
США, Россия, В мире, Украина, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Бессент пригрозил максимальным уровнем санкций со стороны США на Россию

Бессент: США не станут колебаться при повышении санкционного давления на РФ

© AP Photo / Evan VucciМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США не станут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то, по-моему, санкции администрации (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена против России оценивались в три балла. Потом при уходе их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти", - сообщил он в интервью телеканалу CNBC.
Бессент подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен "применить максимальное давление" на обе стороны конфликта на Украине ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Бессент раскрыл стратегию Трампа при урегулировании конфликта на Украине
Вчера, 17:54
 
СШАРоссияВ миреУкраинаДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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