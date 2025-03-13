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Бессент пригрозил максимальным уровнем санкций со стороны США на Россию

Бессент пригрозил максимальным уровнем санкций со стороны США на Россию - РИА Новости, 13.03.2025

Бессент пригрозил максимальным уровнем санкций со стороны США на Россию

США не станут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:52:00+03:00

2025-03-13T17:52:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США не станут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на Россию до максимального уровня, заявил глава американского минфина Скотт Бессент."Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то, по-моему, санкции администрации (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена против России оценивались в три балла. Потом при уходе их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти", - сообщил он в интервью телеканалу CNBC.Бессент подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен "применить максимальное давление" на обе стороны конфликта на Украине ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.

https://ria.ru/20250313/bessent-2004817561.html

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