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Над Воронежской и Белгородской областями уничтожили четыре беспилотника
Над Воронежской и Белгородской областями уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 13.03.2025
Над Воронежской и Белгородской областями уничтожили четыре беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:53:00+03:00
2025-03-13T22:53:00+03:00
2025-03-13T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
воронежская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого марта с 21.30 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три – над территорией Воронежской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, воронежская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Воронежская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Воронежской и Белгородской областями уничтожили четыре беспилотника
Минобороны: ПВО сбили 3 дрона над Воронежской областью и один над Белгородской