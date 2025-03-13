https://ria.ru/20250313/bespilotniki-2004884084.html

Над Воронежской и Белгородской областями уничтожили четыре беспилотника

Над Воронежской и Белгородской областями уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 13.03.2025

Над Воронежской и Белгородской областями уничтожили четыре беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:53:00+03:00

2025-03-13T22:53:00+03:00

2025-03-13T22:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

воронежская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого марта с 21.30 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три – над территорией Воронежской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, воронежская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)