https://ria.ru/20250313/bespilotniki-2004662770.html
В Калужской области при падении БПЛА пострадал один человек
В Калужской области при падении БПЛА пострадал один человек - РИА Новости, 13.03.2025
В Калужской области при падении БПЛА пострадал один человек
При падении БПЛА в Калужской области возникло возгорание на промышленном предприятии, его уже ликвидировали, один из сотрудников получил легкое ранение, сообщил РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:30:00+03:00
2025-03-13T07:30:00+03:00
2025-03-13T07:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
дзержинский район
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. При падении БПЛА в Калужской области возникло возгорание на промышленном предприятии, его уже ликвидировали, один из сотрудников получил легкое ранение, сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Ранее Минобороны РФ сообщило что российские средства ПВО уничтожили с вечера 12 марта 77 украинских беспилотников, в том числе 25 БПЛА – над территорией Калужской области. "В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Возгорание было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении губернатора. Кроме того, в результате падения БПЛА была повреждена вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе. На местах уничтожения беспилотников работают оперативные группы, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил Шапша, заверив, что все повреждения будут оперативно устранены.
https://ria.ru/20250313/vzryvy-2004657232.html
https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654604.html
калужская область
дзержинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, дзержинский район, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Дзержинский район, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Калужской области при падении БПЛА пострадал один человек
Шапша: один человек пострадал после пожара на предприятии при падении БПЛА