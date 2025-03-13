https://ria.ru/20250313/bespilotniki-2004662770.html

В Калужской области при падении БПЛА пострадал один человек

В Калужской области при падении БПЛА пострадал один человек - РИА Новости, 13.03.2025

В Калужской области при падении БПЛА пострадал один человек

При падении БПЛА в Калужской области возникло возгорание на промышленном предприятии, его уже ликвидировали, один из сотрудников получил легкое ранение, сообщил РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:30:00+03:00

2025-03-13T07:30:00+03:00

2025-03-13T07:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

дзержинский район

владислав шапша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. При падении БПЛА в Калужской области возникло возгорание на промышленном предприятии, его уже ликвидировали, один из сотрудников получил легкое ранение, сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Ранее Минобороны РФ сообщило что российские средства ПВО уничтожили с вечера 12 марта 77 украинских беспилотников, в том числе 25 БПЛА – над территорией Калужской области. "В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Возгорание было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении губернатора. Кроме того, в результате падения БПЛА была повреждена вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе. На местах уничтожения беспилотников работают оперативные группы, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, добавил Шапша, заверив, что все повреждения будут оперативно устранены.

https://ria.ru/20250313/vzryvy-2004657232.html

https://ria.ru/20250313/spetsoperatsiya-2004654604.html

калужская область

дзержинский район

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происшествия, калужская область, дзержинский район, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)