https://ria.ru/20250313/bespilotnik-2004709611.html
Над Брянской областью сбили два беспилотника
Над Брянской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 13.03.2025
Над Брянской областью сбили два беспилотника
Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:57:00+03:00
2025-03-13T11:57:00+03:00
2025-03-13T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
ТУЛА, 13 мар – РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20250313/vsu-2004670683.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили два беспилотника
Богомаз: над Брянской областью сбили два украинских БПЛА самолетного типа