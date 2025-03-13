https://ria.ru/20250313/bespilotnik-2004709611.html

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Над Брянской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 13.03.2025

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:57:00+03:00

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2025-03-13T11:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТУЛА, 13 мар – РИА Новости. Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20250313/vsu-2004670683.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)