https://ria.ru/20250313/bastrykin-2004869523.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом под Саратовом

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом под Саратовом - РИА Новости, 13.03.2025

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом под Саратовом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:39:00+03:00

2025-03-13T20:39:00+03:00

2025-03-13T20:56:00+03:00

происшествия

россия

саратовская область

балаковский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, в результате которого пострадали юные спортсмены, сообщило ведомство. Ранее в четверг прокуратура сообщала, что микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет около села Красная Речка в Пугачевском районе, четверо подростков с травмами доставлены в больницу. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что всего в микроавтобусе ехали 12 детей и двое взрослых, состояние доставленных в больницу четверых детей врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. По данным Госавтоинспекции, пострадали дети от 11 до 13 лет. Глава Балаковского района Сергей Барулин сообщил, что дети ехали на соревнования в соседнюю Самарскую область. Следователи начали процессуальную проверку. "В СМИ и соцмедиа сообщается, что вблизи населенного пункта Красная Речка Пугачевского района водитель микроавтобуса, не справившись с управлением транспортного средства, допустил его опрокидывание. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние... По данному факту следственными органами СК России по Саратовской области проводится проверка по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. возбудить уголовное дело и представить доклад о промежуточных результатах расследования", - говорится в Telegram-канале СК РФ.

https://ria.ru/20250313/avtobus-2004666442.html

россия

саратовская область

балаковский район

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происшествия, россия, саратовская область, балаковский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)