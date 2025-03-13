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В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали четверо подростков
В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали четверо подростков - РИА Новости, 13.03.2025
В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали четверо подростков
Микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет в Саратовской области, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T08:28:00+03:00
2025-03-13T08:28:00+03:00
2025-03-13T11:29:00+03:00
происшествия
саратовская область
авто
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балаково
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САРАТОВ, 13 мар — РИА Новости. Микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет в Саратовской области, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале."По предварительным данным, около 06:00 13 марта 2025 года около села Красная Речка Пугачевского района микроавтобус задел обочину, что повлекло опрокидывание автомобиля. В нем в качестве пассажиров находилась группа несовершеннолетних спортсменов и их сопровождающий", — говорится в релизе.В аварии пострадали четверо подростков, их доставили в больницу. По словам главы Балаковского района Сергея Барулина, они получили незначительные ушибы.Глава района пояснил, что 12 юных спортсменов, тренер и сопровождающий ехали на соревнования в Самарскую область. Детям окажут всю необходимую помощь, заверил он.Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при организации перевозки детей, а по результатам проверки рассмотрит вопрос о мерах реагирования. Кроме того, ведомство взяло на контроль проверку, которую проводят правоохранительные органы.В пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло на 20-м километре автодороги Балаково — Духовницкое — Пугачев. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes-Benz, мужчина 1963 года рождения, допустил съезд с дороги.Областной главк Следственного комитета также начал проверку.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004134481.html
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происшествия, саратовская область, авто, пугачевский район, балаково
Происшествия, Саратовская область, Авто, Пугачевский район, Балаково
В ДТП с микроавтобусом в Саратовской области пострадали четверо подростков
Микроавтобус со спортсменами опрокинулся в кювет в Саратовской области
САРАТОВ, 13 мар — РИА Новости.
Микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет в Саратовской области, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале
.
"По предварительным данным, около 06:00 13 марта 2025 года около села Красная Речка Пугачевского района микроавтобус задел обочину, что повлекло опрокидывание автомобиля. В нем в качестве пассажиров находилась группа несовершеннолетних спортсменов и их сопровождающий", — говорится в релизе.
В аварии пострадали четверо подростков, их доставили в больницу. По словам главы Балаковского района Сергея Барулина, они получили незначительные ушибы.
Глава района пояснил, что 12 юных спортсменов, тренер и сопровождающий ехали на соревнования в Самарскую область. Детям окажут всю необходимую помощь, заверил он.
Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при организации перевозки детей, а по результатам проверки рассмотрит вопрос о мерах реагирования. Кроме того, ведомство взяло на контроль проверку, которую проводят правоохранительные органы.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло на 20-м километре автодороги Балаково
— Духовницкое — Пугачев. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes-Benz, мужчина 1963 года рождения, допустил съезд с дороги.
Областной главк Следственного комитета также начал проверку.