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"Приложили руку": в Италии раскрыли правду об атаке на Москву
"Приложили руку": в Италии раскрыли правду об атаке на Москву - РИА Новости, 13.03.2025
"Приложили руку": в Италии раскрыли правду об атаке на Москву
Франция и Британия могут быть причастны к недавней массированной атаке беспилотников на Москву, пишет итальянский портал L’antidiplomatico. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T04:06:00+03:00
2025-03-13T04:06:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Франция и Британия могут быть причастны к недавней массированной атаке беспилотников на Москву, пишет итальянский портал L’antidiplomatico."Более чем вероятно, что они (британцы. — Прим. ред.), а возможно, и французы, приложили руку к нападению на российскую столицу, поскольку это было бы невозможно без поддержки современной внешней разведки", — говорится в публикации.Как считает автор, подобная выходка могла быть направлена то, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия и тем самым выставить Москву нежелающей мирного урегулирования.Во вторник ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА, из них 91 — над столичным регионом. Погибли три человека, еще 18 пострадали.
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в мире, москва, италия, франция, вооруженные силы украины
В мире, Москва, Италия, Франция, Вооруженные силы Украины
"Приложили руку": в Италии раскрыли правду об атаке на Москву
L’antidiplomatico: за атакой БПЛА на Москву могут стоять Британия и Франция