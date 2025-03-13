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"Приложили руку": в Италии раскрыли правду об атаке на Москву - РИА Новости, 13.03.2025
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04:06 13.03.2025 (обновлено: 11:10 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ataka-2004652780.html
"Приложили руку": в Италии раскрыли правду об атаке на Москву
"Приложили руку": в Италии раскрыли правду об атаке на Москву - РИА Новости, 13.03.2025
"Приложили руку": в Италии раскрыли правду об атаке на Москву
Франция и Британия могут быть причастны к недавней массированной атаке беспилотников на Москву, пишет итальянский портал L’antidiplomatico. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T04:06:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Франция и Британия могут быть причастны к недавней массированной атаке беспилотников на Москву, пишет итальянский портал L’antidiplomatico.&quot;Более чем вероятно, что они (британцы. — Прим. ред.), а возможно, и французы, приложили руку к нападению на российскую столицу, поскольку это было бы невозможно без поддержки современной внешней разведки&quot;, — говорится в публикации.Как считает автор, подобная выходка могла быть направлена то, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия и тем самым выставить Москву нежелающей мирного урегулирования.Во вторник ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА, из них 91 — над столичным регионом. Погибли три человека, еще 18 пострадали.
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в мире, москва, италия, франция, вооруженные силы украины
В мире, Москва, Италия, Франция, Вооруженные силы Украины
"Приложили руку": в Италии раскрыли правду об атаке на Москву

L’antidiplomatico: за атакой БПЛА на Москву могут стоять Британия и Франция

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Франция и Британия могут быть причастны к недавней массированной атаке беспилотников на Москву, пишет итальянский портал L’antidiplomatico.
«

"Более чем вероятно, что они (британцы. — Прим. ред.), а возможно, и французы, приложили руку к нападению на российскую столицу, поскольку это было бы невозможно без поддержки современной внешней разведки", — говорится в публикации.

Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Как считает автор, подобная выходка могла быть направлена то, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия и тем самым выставить Москву нежелающей мирного урегулирования.
Во вторник ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА, из них 91 — над столичным регионом. Погибли три человека, еще 18 пострадали.
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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