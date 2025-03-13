Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS, сообщает AP
AP: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
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"Чиновники признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS", — говорится в публикации.
По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.
Применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России Украине разрешил в середине ноября Джо Байден, занимавший тогда пост президента США. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
В минувший вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.