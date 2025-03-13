https://ria.ru/20250313/artamonov-2004742640.html

Артамонов оценил работу липецких производителей лакокрасочных покрытий

Артамонов оценил работу липецких производителей лакокрасочных покрытий - РИА Новости, 13.03.2025

Артамонов оценил работу липецких производителей лакокрасочных покрытий

Импортозамещающие предприятия, расположенные на территории особой экономической зоны "Липецк" и специализирующиеся на выпуске лаков и красок для промышленных... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:01:00+03:00

2025-03-13T14:01:00+03:00

2025-03-13T14:01:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

автоваз

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ЛИПЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Импортозамещающие предприятия, расположенные на территории особой экономической зоны "Липецк" и специализирующиеся на выпуске лаков и красок для промышленных предприятий, расширяют производство своей продукции, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после посещения предприятий. Руководитель региона уточнил, что ранее компании сменили собственников – с иностранных на отечественных – и сейчас, по словам Артамонова, активно развиваются. Одно из предприятий при российском собственнике в январе 2024 года заключило контракт с компанией "АвтоВАЗ". "Каждая вторая машина этой марки окрашена материалами, которые производят на липецком заводе. Компания планирует расширяться и выпускать водорастворимые эмали для покраски автомобилей — эту нишу после ухода иностранных компаний в России пока никто не занял", – пояснил Артамонов. Руководство другого предприятия планирует наладить в два этапа выпуск полиакрилового и эпоксиакрилатного лаков. Для этого на производстве создадут 80 новых рабочих мест. Глава региона предложил представителям компании рассмотреть возможность трудоустройства студентов последних курсов Липецкого государственного технического университета и профильных учебных заведений профобразования. "Импортозамещение сейчас – одна из ключевых задач российской промышленности. И вопрос времени. А кто в итоге в выигрыше? Компании, которые бросили свои заводы? Очевидно, что нет. Перспективное место пусто не бывает", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20250312/zhkkh-2004599058.html

https://ria.ru/20250311/investitsii-2004375492.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк", автоваз