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Артамонов оценил работу липецких производителей лакокрасочных покрытий - РИА Новости, 13.03.2025
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Липецкая область
 
14:01 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/artamonov-2004742640.html
Артамонов оценил работу липецких производителей лакокрасочных покрытий
Артамонов оценил работу липецких производителей лакокрасочных покрытий - РИА Новости, 13.03.2025
Артамонов оценил работу липецких производителей лакокрасочных покрытий
Импортозамещающие предприятия, расположенные на территории особой экономической зоны "Липецк" и специализирующиеся на выпуске лаков и красок для промышленных... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:01:00+03:00
2025-03-13T14:01:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
автоваз
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ЛИПЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Импортозамещающие предприятия, расположенные на территории особой экономической зоны "Липецк" и специализирующиеся на выпуске лаков и красок для промышленных предприятий, расширяют производство своей продукции, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после посещения предприятий. Руководитель региона уточнил, что ранее компании сменили собственников – с иностранных на отечественных – и сейчас, по словам Артамонова, активно развиваются. Одно из предприятий при российском собственнике в январе 2024 года заключило контракт с компанией "АвтоВАЗ". "Каждая вторая машина этой марки окрашена материалами, которые производят на липецком заводе. Компания планирует расширяться и выпускать водорастворимые эмали для покраски автомобилей — эту нишу после ухода иностранных компаний в России пока никто не занял", – пояснил Артамонов. Руководство другого предприятия планирует наладить в два этапа выпуск полиакрилового и эпоксиакрилатного лаков. Для этого на производстве создадут 80 новых рабочих мест. Глава региона предложил представителям компании рассмотреть возможность трудоустройства студентов последних курсов Липецкого государственного технического университета и профильных учебных заведений профобразования. "Импортозамещение сейчас – одна из ключевых задач российской промышленности. И вопрос времени. А кто в итоге в выигрыше? Компании, которые бросили свои заводы? Очевидно, что нет. Перспективное место пусто не бывает", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20250312/zhkkh-2004599058.html
https://ria.ru/20250311/investitsii-2004375492.html
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игорь артамонов, "липецк", автоваз
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", АвтоВАЗ
Артамонов оценил работу липецких производителей лакокрасочных покрытий

Артамонов: липецкие импортозамещающие предприятия расширяют производство

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Импортозамещающие предприятия, расположенные на территории особой экономической зоны "Липецк" и специализирующиеся на выпуске лаков и красок для промышленных предприятий, расширяют производство своей продукции, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после посещения предприятий.
Руководитель региона уточнил, что ранее компании сменили собственников – с иностранных на отечественных – и сейчас, по словам Артамонова, активно развиваются. Одно из предприятий при российском собственнике в январе 2024 года заключило контракт с компанией "АвтоВАЗ".
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"Каждая вторая машина этой марки окрашена материалами, которые производят на липецком заводе. Компания планирует расширяться и выпускать водорастворимые эмали для покраски автомобилей — эту нишу после ухода иностранных компаний в России пока никто не занял", – пояснил Артамонов.
Руководство другого предприятия планирует наладить в два этапа выпуск полиакрилового и эпоксиакрилатного лаков. Для этого на производстве создадут 80 новых рабочих мест. Глава региона предложил представителям компании рассмотреть возможность трудоустройства студентов последних курсов Липецкого государственного технического университета и профильных учебных заведений профобразования.
"Импортозамещение сейчас – одна из ключевых задач российской промышленности. И вопрос времени. А кто в итоге в выигрыше? Компании, которые бросили свои заводы? Очевидно, что нет. Перспективное место пусто не бывает", – прокомментировал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"АвтоВАЗ
 
 
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