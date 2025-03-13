https://ria.ru/20250313/argentina-2004658189.html

Власти Аргентины создали фонд для пострадавшего от наводнения города

Власти Аргентины создали фонд для пострадавшего от наводнения города - РИА Новости, 13.03.2025

Власти Аргентины создали фонд для пострадавшего от наводнения города

Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился создать фонд в размере 200 миллиардов песо (около 200 миллионов долларов) для помощи пострадавшему от наводнения... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T06:45:00+03:00

2025-03-13T06:45:00+03:00

2025-03-13T11:33:00+03:00

в мире

аргентина

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился создать фонд в размере 200 миллиардов песо (около 200 миллионов долларов) для помощи пострадавшему от наводнения городу Баия-Бланка, сообщила пресс-служба главы государства. "Президент Хавьер Милей посетил город Баия-Бланка и констатировал размер ущерба, причиненного ураганом, он поручил создать специальный фонд в 200 миллиардов песо для оказания помощи пострадавшим напрямую, без посредников", - говорится в сообщении. Этот фонд будет управляться федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Наводнение, из-за которого крупный туристический и портовый город фактически ушел под воду, произошло из-за сильных дождей: за одни сутки выпало среднегодовое количество осадков. Разрушены дороги, затоплены дома и машины, в городе нарушена связь, отключено электричество. Федеральные власти направили в город дополнительные силы для борьбы с последствиями стихии. В результате наводнения погибли 16 человек. Спасатели ведут поиски двух маленьких сестер, которых унесло сильным потоком воды, когда они вместе с родителями пытались на машине перебраться в другой город, не пострадавший от наводнения.

https://ria.ru/20250310/argentina-2003994021.html

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в мире, аргентина, хавьер милей