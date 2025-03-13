https://ria.ru/20250313/aresty-2004876800.html

Пропалестинских активистов задержали после митинга в башне Трампа

Пропалестинских активистов задержали после митинга в башне Трампа - РИА Новости, 13.03.2025

Пропалестинских активистов задержали после митинга в башне Трампа

Полиция задержала несколько десятков пропалестинских активистов, устроивших митинг в башне Дональда Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T21:29:00+03:00

2025-03-13T21:29:00+03:00

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в мире

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 13 мар - РИА Новости. Полиция задержала несколько десятков пропалестинских активистов, устроивших митинг в башне Дональда Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Акция была приурочена к аресту студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал выступления против Израиля в Колумбийском университете. Собравшиеся в четверг в Нью-Йорке манифестанты, среди прочего, требовали его освобождения. Впрочем, традиционные лозунги с призывом прекратить военную поддержку Израиля и требованием об остановке конфликта также звучали. Активисты, по сообщению многочисленных СМИ, проникли в башню Трампа, но ненадолго - уже сейчас, как передает РИА Новости, десятки протестующих в наручниках ждут погрузки в автобусы. На месте акции присутствует множество сотрудников полиции, в том числе в усиленной экипировке. Участок 5-й авеню, где находится Trump Tower, перекрыт. Вход в саму башню также закрыт.

https://ria.ru/20250206/palestina-1997766222.html

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в мире, дональд трамп