https://ria.ru/20250313/aresty-2004876800.html
Пропалестинских активистов задержали после митинга в башне Трампа
Пропалестинских активистов задержали после митинга в башне Трампа - РИА Новости, 13.03.2025
Пропалестинских активистов задержали после митинга в башне Трампа
Полиция задержала несколько десятков пропалестинских активистов, устроивших митинг в башне Дональда Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:29:00+03:00
2025-03-13T21:29:00+03:00
2025-03-13T21:29:00+03:00
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40873/17/408731701_0:641:1363:1408_1920x0_80_0_0_a7502251db36d8621787047a20405f12.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 13 мар - РИА Новости. Полиция задержала несколько десятков пропалестинских активистов, устроивших митинг в башне Дональда Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Акция была приурочена к аресту студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал выступления против Израиля в Колумбийском университете. Собравшиеся в четверг в Нью-Йорке манифестанты, среди прочего, требовали его освобождения. Впрочем, традиционные лозунги с призывом прекратить военную поддержку Израиля и требованием об остановке конфликта также звучали. Активисты, по сообщению многочисленных СМИ, проникли в башню Трампа, но ненадолго - уже сейчас, как передает РИА Новости, десятки протестующих в наручниках ждут погрузки в автобусы. На месте акции присутствует множество сотрудников полиции, в том числе в усиленной экипировке. Участок 5-й авеню, где находится Trump Tower, перекрыт. Вход в саму башню также закрыт.
https://ria.ru/20250206/palestina-1997766222.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40873/17/408731701_0:514:1363:1536_1920x0_80_0_0_9d6f4bc277cfb2cd661d6589b753bbdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп
Пропалестинских активистов задержали после митинга в башне Трампа
Полиция задержала пропалестинских активистов, устроивших митинг в башне Трампа
НЬЮ-ЙОРК, 13 мар - РИА Новости. Полиция задержала несколько десятков пропалестинских активистов, устроивших митинг в башне Дональда Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Акция была приурочена к аресту студента-активиста Махмуда Халила, который устраивал выступления против Израиля в Колумбийском университете. Собравшиеся в четверг в Нью-Йорке манифестанты, среди прочего, требовали его освобождения. Впрочем, традиционные лозунги с призывом прекратить военную поддержку Израиля и требованием об остановке конфликта также звучали.
Активисты, по сообщению многочисленных СМИ, проникли в башню Трампа, но ненадолго - уже сейчас, как передает РИА Новости, десятки протестующих в наручниках ждут погрузки в автобусы.
На месте акции присутствует множество сотрудников полиции, в том числе в усиленной экипировке. Участок 5-й авеню, где находится Trump Tower, перекрыт. Вход в саму башню также закрыт.