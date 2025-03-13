В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции
В Испании арестовали экс-чиновника ООН, разыскиваемого США по делу о коррупции
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Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 13 марта – РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), которого США разыскивают по обвинениям в коррупции, мошенничестве и отмывании денег, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе судебной власти королевства.
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"Судья Национального суда Мария Тардон распорядилась о предварительном заключении под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Виталия В., который разыскивается Соединенными Штатами для экстрадиции по обвинению во взяточничестве, мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег", - говорится в сообщении.
Судья приняла это решение, сославшись на риск бегства обвиняемого, учитывая "значительную тяжесть" инкриминируемых ему преступлений.
По версии американской стороны, мужчина во время работы в ЮНОПС получал многомиллионные взятки от предпринимателя в обмен на предоставление связанным с ним компаниям порядка 60 миллионов долларов в виде грантов и необеспеченных кредитов. В материалах дела отмечается, что коррупционные схемы затрагивали проекты ЮНОПС в странах Карибского бассейна, Мексике, Гане, Индии и Кении.
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