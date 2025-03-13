Рейтинг@Mail.ru
В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/arest-2004882364.html
В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции
В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции - РИА Новости, 13.03.2025
В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции
Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС),... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:31:00+03:00
2025-03-13T22:31:00+03:00
в мире
испания
сша
карибский бассейн
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg
МАДРИД, 13 марта – РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), которого США разыскивают по обвинениям в коррупции, мошенничестве и отмывании денег, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе судебной власти королевства. "Судья Национального суда Мария Тардон распорядилась о предварительном заключении под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Виталия В., который разыскивается Соединенными Штатами для экстрадиции по обвинению во взяточничестве, мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег", - говорится в сообщении. Судья приняла это решение, сославшись на риск бегства обвиняемого, учитывая "значительную тяжесть" инкриминируемых ему преступлений. По версии американской стороны, мужчина во время работы в ЮНОПС получал многомиллионные взятки от предпринимателя в обмен на предоставление связанным с ним компаниям порядка 60 миллионов долларов в виде грантов и необеспеченных кредитов. В материалах дела отмечается, что коррупционные схемы затрагивали проекты ЮНОПС в странах Карибского бассейна, Мексике, Гане, Индии и Кении.
https://ria.ru/20241104/korruptsiya-1981755508.html
испания
сша
карибский бассейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_66:0:1602:1152_1920x0_80_0_0_571c440bca9c0b80d682374554848c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, сша, карибский бассейн, оон
В мире, Испания, США, Карибский бассейн, ООН
В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции

В Испании арестовали экс-чиновника ООН, разыскиваемого США по делу о коррупции

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 13 марта – РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), которого США разыскивают по обвинениям в коррупции, мошенничестве и отмывании денег, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе судебной власти королевства.
«
"Судья Национального суда Мария Тардон распорядилась о предварительном заключении под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Виталия В., который разыскивается Соединенными Штатами для экстрадиции по обвинению во взяточничестве, мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег", - говорится в сообщении.
Судья приняла это решение, сославшись на риск бегства обвиняемого, учитывая "значительную тяжесть" инкриминируемых ему преступлений.
По версии американской стороны, мужчина во время работы в ЮНОПС получал многомиллионные взятки от предпринимателя в обмен на предоставление связанным с ним компаниям порядка 60 миллионов долларов в виде грантов и необеспеченных кредитов. В материалах дела отмечается, что коррупционные схемы затрагивали проекты ЮНОПС в странах Карибского бассейна, Мексике, Гане, Индии и Кении.
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
МВФ полностью замалчивает проблемы коррупции на Западе, заявил эксперт
4 ноября 2024, 06:25
 
В миреИспанияСШАКарибский бассейнООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала