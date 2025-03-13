https://ria.ru/20250313/arest-2004882364.html

В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции

В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции - РИА Новости, 13.03.2025

В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции

Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС),... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:31:00+03:00

2025-03-13T22:31:00+03:00

2025-03-13T22:31:00+03:00

в мире

испания

сша

карибский бассейн

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg

МАДРИД, 13 марта – РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), которого США разыскивают по обвинениям в коррупции, мошенничестве и отмывании денег, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе судебной власти королевства. "Судья Национального суда Мария Тардон распорядилась о предварительном заключении под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Виталия В., который разыскивается Соединенными Штатами для экстрадиции по обвинению во взяточничестве, мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег", - говорится в сообщении. Судья приняла это решение, сославшись на риск бегства обвиняемого, учитывая "значительную тяжесть" инкриминируемых ему преступлений. По версии американской стороны, мужчина во время работы в ЮНОПС получал многомиллионные взятки от предпринимателя в обмен на предоставление связанным с ним компаниям порядка 60 миллионов долларов в виде грантов и необеспеченных кредитов. В материалах дела отмечается, что коррупционные схемы затрагивали проекты ЮНОПС в странах Карибского бассейна, Мексике, Гане, Индии и Кении.

https://ria.ru/20241104/korruptsiya-1981755508.html

испания

сша

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, сша, карибский бассейн, оон