https://ria.ru/20250313/arest-2004872788.html

Суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС

Суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС - РИА Новости, 13.03.2025

Суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС

Директор филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александр Парамонов, задержанный по делу о получении взяток, арестован почти на два месяца, передает корреспондент... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:55:00+03:00

2025-03-13T20:55:00+03:00

2025-03-13T21:02:00+03:00

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Директор филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александр Парамонов, задержанный по делу о получении взяток, арестован почти на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского районного суда."Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Парамонова Александра Васильевича, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ, удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 суток с 12 марта 2025 года, дня фактического задержания, по 9 мая 2025 года включительно", - огласила решение судья.Следователь ходатайствовал о заключении Парамонова под стражу до 10 мая, поскольку тот может оказать давление на свидетелей.Адвокат директора вуза заявила, что считает ходатайство следователя "немотивированным", а изложенные в нем доводы "надуманными". Адвокат обратила внимание на то, что семья Парамонова является многодетной, воспитывает четверых детей: 2007 и 2016 года рождения, а также двоих малышей 2022 года рождения. Адвокат попросила поместить Парамонова под домашний арест.Парамонов также высказался против заключения под стражу."Я прошу избрать другую меру пресечения, так как на моем иждивении находятся четверо детей. Я не намерен ни на кого влиять. Ни с кем обязуюсь не связываться, находясь под домашним арестом", - сказал Парамонов.Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ, что в отношении директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде и иных должностных лиц вуза возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона "за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения".Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.

https://ria.ru/20250312/rankhigs-2004536456.html

https://ria.ru/20250226/primore-2001622391.html

https://ria.ru/20250313/sk-2004706598.html

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)