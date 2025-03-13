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Суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС - РИА Новости, 13.03.2025
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20:55 13.03.2025 (обновлено: 21:02 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/arest-2004872788.html
Суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС
Суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС - РИА Новости, 13.03.2025
Суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС
Директор филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александр Парамонов, задержанный по делу о получении взяток, арестован почти на два месяца, передает корреспондент... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:55:00+03:00
2025-03-13T21:02:00+03:00
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Директор филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александр Парамонов, задержанный по делу о получении взяток, арестован почти на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского районного суда."Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Парамонова Александра Васильевича, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ, удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 суток с 12 марта 2025 года, дня фактического задержания, по 9 мая 2025 года включительно", - огласила решение судья.Следователь ходатайствовал о заключении Парамонова под стражу до 10 мая, поскольку тот может оказать давление на свидетелей.Адвокат директора вуза заявила, что считает ходатайство следователя "немотивированным", а изложенные в нем доводы "надуманными". Адвокат обратила внимание на то, что семья Парамонова является многодетной, воспитывает четверых детей: 2007 и 2016 года рождения, а также двоих малышей 2022 года рождения. Адвокат попросила поместить Парамонова под домашний арест.Парамонов также высказался против заключения под стражу."Я прошу избрать другую меру пресечения, так как на моем иждивении находятся четверо детей. Я не намерен ни на кого влиять. Ни с кем обязуюсь не связываться, находясь под домашним арестом", - сказал Парамонов.Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ, что в отношении директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде и иных должностных лиц вуза возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона "за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения".Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.
https://ria.ru/20250312/rankhigs-2004536456.html
https://ria.ru/20250226/primore-2001622391.html
https://ria.ru/20250313/sk-2004706598.html
нижний новгород
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российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС

Суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС Парамонова до 9 мая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Директор филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александр Парамонов, задержанный по делу о получении взяток, арестован почти на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского районного суда.
«
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Парамонова Александра Васильевича, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ, удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 27 суток с 12 марта 2025 года, дня фактического задержания, по 9 мая 2025 года включительно", - огласила решение судья.
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Следователь ходатайствовал о заключении Парамонова под стражу до 10 мая, поскольку тот может оказать давление на свидетелей.
Адвокат директора вуза заявила, что считает ходатайство следователя "немотивированным", а изложенные в нем доводы "надуманными". Адвокат обратила внимание на то, что семья Парамонова является многодетной, воспитывает четверых детей: 2007 и 2016 года рождения, а также двоих малышей 2022 года рождения. Адвокат попросила поместить Парамонова под домашний арест.
Парамонов также высказался против заключения под стражу.
«
"Я прошу избрать другую меру пресечения, так как на моем иждивении находятся четверо детей. Я не намерен ни на кого влиять. Ни с кем обязуюсь не связываться, находясь под домашним арестом", - сказал Парамонов.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ, что в отношении директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде и иных должностных лиц вуза возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
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По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона "за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения".
Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.
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