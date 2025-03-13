https://ria.ru/20250313/arest-2004734070.html

Суд арестовал руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Стефанова

Суд арестовал руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Стефанова - РИА Новости, 13.03.2025

Суд арестовал руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Стефанова

Ленинский районный суд Тамбова арестовал на 2 месяца руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова, обвиняемого в незаконном приобретении и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:24:00+03:00

2025-03-13T13:24:00+03:00

2025-03-13T13:44:00+03:00

газпром

тамбов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004739219_0:0:1465:824_1920x0_80_0_0_9f153f945794587e3de3e8d6250f88ea.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова арестовал на 2 месяца руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. "Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств — ред.), на 2 месяца", — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы региона. Стефанов останется под стражей до 10 мая 2025 года. По данным источника РИА Новости, во вторник гендиректор АО "Газпром газораспределение Тамбов" Стефанов и руководитель предприятия "Водгазхоз" Руслан Брагарник были задержаны в Тамбове, у них изъяли кокаин.

https://ria.ru/20250220/arest-2000453109.html

https://ria.ru/20250126/zaderzhanie-1995570109.html

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

газпром, тамбов, общество