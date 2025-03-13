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Суд арестовал руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Стефанова
Суд арестовал руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Стефанова - РИА Новости, 13.03.2025
Суд арестовал руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Стефанова
Ленинский районный суд Тамбова арестовал на 2 месяца руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова, обвиняемого в незаконном приобретении и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:24:00+03:00
2025-03-13T13:24:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Тамбова арестовал на 2 месяца руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. "Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств — ред.), на 2 месяца", — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы региона. Стефанов останется под стражей до 10 мая 2025 года. По данным источника РИА Новости, во вторник гендиректор АО "Газпром газораспределение Тамбов" Стефанов и руководитель предприятия "Водгазхоз" Руслан Брагарник были задержаны в Тамбове, у них изъяли кокаин.
https://ria.ru/20250220/arest-2000453109.html
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газпром, тамбов, общество
Газпром, Тамбов, Общество
Суд арестовал руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Стефанова
Главу "Газпром межрегионгаз Тамбов" Стефанова арестовали по делу о наркотиках