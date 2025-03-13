https://ria.ru/20250313/anokhin-2004872007.html

Анохин: запустим проекты по изучению истории Смоленской области

Анохин: запустим проекты по изучению истории Смоленской области - РИА Новости, 13.03.2025

Анохин: запустим проекты по изучению истории Смоленской области

В Смоленской области будут запущены образовательные проекты, направленные на изучение истории региона, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:51:00+03:00

2025-03-13T20:51:00+03:00

2025-03-13T20:51:00+03:00

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

елена малышева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Смоленской области будут запущены образовательные проекты, направленные на изучение истории региона, сообщил губернатор Василий Анохин. Смоленская область принимает большую делегацию журналистов из России и других стран мира: Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Латинской Америки, Китайской Народной Республики. Они приехали в регион по инициативе Национального центра исторической памяти при президенте РФ в рамках мемориального пресс-тура по местам памяти и славы Великой Отечественной войны. Глава региона в четверг встретился с журналистами и руководителем центра Еленой Малышевой. "Смоленск — город с богатой историей, который многократно переживал осады, разрушения и горечь утрат, но никогда не был покорен", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что для того, чтобы продолжить важную работу по сохранению исторической памяти, было подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным центром. "Планируем запустить интересные образовательные проекты, которые помогут передать эти знания будущим поколениям смолян. Эти инициативы будут направлены на изучение истории региона, сохранения памятников и поддержку культурных мероприятий. Уверен, такие проекты обогатят знания нашей молодежи о героическом прошлом Смоленщины", - подчеркнул губернатор Смоленской области. Анохин также поблагодарил Малышеву за внимание к области. "Всегда будем рады видеть вас на Смоленской земле!" - резюмировал он.

https://ria.ru/20250313/soglashenie-2004868573.html

https://ria.ru/20250312/anokhin-2004506400.html

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, россия, василий анохин, елена малышева