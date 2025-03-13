https://ria.ru/20250313/anokhin-2004872007.html
Анохин: запустим проекты по изучению истории Смоленской области
Анохин: запустим проекты по изучению истории Смоленской области - РИА Новости, 13.03.2025
Анохин: запустим проекты по изучению истории Смоленской области
В Смоленской области будут запущены образовательные проекты, направленные на изучение истории региона, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:51:00+03:00
2025-03-13T20:51:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Смоленской области будут запущены образовательные проекты, направленные на изучение истории региона, сообщил губернатор Василий Анохин. Смоленская область принимает большую делегацию журналистов из России и других стран мира: Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Латинской Америки, Китайской Народной Республики. Они приехали в регион по инициативе Национального центра исторической памяти при президенте РФ в рамках мемориального пресс-тура по местам памяти и славы Великой Отечественной войны. Глава региона в четверг встретился с журналистами и руководителем центра Еленой Малышевой. "Смоленск — город с богатой историей, который многократно переживал осады, разрушения и горечь утрат, но никогда не был покорен", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что для того, чтобы продолжить важную работу по сохранению исторической памяти, было подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным центром. "Планируем запустить интересные образовательные проекты, которые помогут передать эти знания будущим поколениям смолян. Эти инициативы будут направлены на изучение истории региона, сохранения памятников и поддержку культурных мероприятий. Уверен, такие проекты обогатят знания нашей молодежи о героическом прошлом Смоленщины", - подчеркнул губернатор Смоленской области. Анохин также поблагодарил Малышеву за внимание к области. "Всегда будем рады видеть вас на Смоленской земле!" - резюмировал он.
https://ria.ru/20250313/soglashenie-2004868573.html
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смоленская область, россия, василий анохин, елена малышева
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Елена Малышева
Анохин: запустим проекты по изучению истории Смоленской области
Губернатор Анохин: будут запущены проекты по изучению истории Смоленской области
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Смоленской области будут запущены образовательные проекты, направленные на изучение истории региона, сообщил губернатор Василий Анохин.
Смоленская область принимает большую делегацию журналистов из России и других стран мира: Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Латинской Америки, Китайской Народной Республики. Они приехали в регион по инициативе Национального центра исторической памяти при президенте РФ в рамках мемориального пресс-тура по местам памяти и славы Великой Отечественной войны.
Глава региона в четверг встретился с журналистами и руководителем центра Еленой Малышевой.
"Смоленск — город с богатой историей, который многократно переживал осады, разрушения и горечь утрат, но никогда не был покорен", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что для того, чтобы продолжить важную работу по сохранению исторической памяти, было подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным центром.
"Планируем запустить интересные образовательные проекты, которые помогут передать эти знания будущим поколениям смолян. Эти инициативы будут направлены на изучение истории региона, сохранения памятников и поддержку культурных мероприятий. Уверен, такие проекты обогатят знания нашей молодежи о героическом прошлом Смоленщины", - подчеркнул губернатор Смоленской области.
Анохин также поблагодарил Малышеву за внимание к области.
"Всегда будем рады видеть вас на Смоленской земле!" - резюмировал он.