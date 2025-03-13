https://ria.ru/20250313/amerikantsy-2004682822.html
Опрос показал, что американцы ожидают роста цен из-за пошлин Трампа
Опрос показал, что американцы ожидают роста цен из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 13.03.2025
Опрос показал, что американцы ожидают роста цен из-за пошлин Трампа
Около 70% американских граждан ожидают, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины приведут к росту цен на продовольственные и другие товары... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T10:07:00+03:00
2025-03-13T10:07:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости/Прайм. Около 70% американских граждан ожидают, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины приведут к росту цен на продовольственные и другие товары повседневного пользования в стране, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Рейтер. Согласно результатам опроса, около 57% американцев считают, что экономическая политика Трампа слишком непоследовательна. "Большинство опрошенных (70%), среди них девять из 10 демократов и шесть из 10 республиканцев, заявили, что ожидают, что повышение тарифов приведет к удорожанию продовольственных товаров и других товаров повседневного пользования", - говорится в сообщении Рейтер. Опрос был проведен среди более 1,4 тысяч совершеннолетних американцев в период с 11 по 12 марта. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.
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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Опрос показал, что американцы ожидают роста цен из-за пошлин Трампа
Около 70% американцев ожидают, что пошлины Трампа приведут к росту цен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости/Прайм. Около 70% американских граждан ожидают, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины приведут к росту цен на продовольственные и другие товары повседневного пользования в стране, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Рейтер.
Согласно результатам опроса, около 57% американцев считают, что экономическая политика Трампа слишком непоследовательна.
"Большинство опрошенных (70%), среди них девять из 10 демократов и шесть из 10 республиканцев, заявили, что ожидают, что повышение тарифов приведет к удорожанию продовольственных товаров и других товаров повседневного пользования", - говорится в сообщении Рейтер.
Опрос был проведен среди более 1,4 тысяч совершеннолетних американцев в период с 11 по 12 марта. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.