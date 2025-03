https://ria.ru/20250313/amerika-2004810261.html

Кто из российских звезд пытался покорить Америку, но провалился

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Голливудские огни притягивают российских артистов как мотыльков. Но для многих путь на Запад оказался дорогой разочарований. Кто из наших звезд уехал покорять заморские сцены с победными фанфарами, но столкнулся с безжалостной машиной западного шоу-бизнеса? Сегодня рассказываем о десяти известных артистах, чьи зарубежные карьерные забеги завершились возвращением в родные пенаты.Данила КозловскийДанила Козловский к 2013 году взлетел на вершину российского кинематографа. Звезда "Духless", "Легенды №17" и "Пяти невест" — актер купался в лучах славы и внимании режиссеров. С таким багажом и амбициями он отправился в Нью-Йорк улучшать английский и штурмовать Голливуд.Американская мечта Козловского воплотилась в роли Дмитрия Беликова в "Академии вампиров" (2014) и съемках в рекламе Chanel. В 2018-м ему досталась роль в культовом сериале "Викинги". Но где же главные роли и красные дорожки?Громкого прорыва не случилось, и Козловский вернулся в Россию. Здесь он не только продолжил актерскую карьеру, но и активно занялся режиссурой. Все шло неплохо до 2023 года, когда Козловский столкнулся с отменой спектаклей и исключением из титров фильма "Летучий корабль" после обвинений в экстремизме и "дискредитации" российской армии. Артист "психанул", и в 2024 году поставил музыкальное шоу, отправившись с ним в гастрольный тур по Европе.Григорий ДобрыгинПолучив "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за "Как я провел этим летом" (2010) и сыграв в "Черной молнии" (2009), Григорий Добрыгин стал одним из самых интригующих молодых талантов России. Признание на родине стало трамплином для прыжка в международное кино.Не переезжая за границу насовсем, Добрыгин снялся в "Четвертой власти" (2011), "Самом опасном человеке" (2014) и "Черном море" (2014). Работал с Уиллемом Дефо, Филипом Сеймуром Хоффманом, Рэйчел Макадамс и Джудом Лоу. Впечатляющий список, не так ли? Однако большинство ролей оказались второстепенными. В итоге Добрыгин сделал ставку на режиссуру в России, дебютировав короткометражкой "Измена" (2013). С тех пор Григорий успешно совмещает актерскую и режиссерскую деятельность, регулярно появляясь на отечественных театральных подмостках и снимая короткометражные фильмы.Константин ХабенскийЗвезда "Ночного" и "Дневного дозоров", "Убойной силы", "Статского советника" — к середине 2000-х Константин Хабенский был уже национальным достоянием российского кино. Актер с глубоким взглядом и внутренней силой привлек внимание международных режиссеров.Не покидая Россию насовсем, Хабенский отметился в голливудском блокбастере "Особо опасен" (2008), куда его пригласил Тимур Бекмамбетов. Затем последовали роли в "Шпион, выйди вон!" (2011) и "Черном море" (2014). Однако даже работа с мировыми звездами не превратила его в голливудского актера. В 2018 году Хабенский дебютировал как режиссер с фильмом "Собибор". С октября 2021 года Хабенский занимает пост художественного руководителя-директора Московского Художественного театра имени А. П. Чехова – одного из главных театров страны.Лена КатинаСолистка группы "Тату", завоевавшей мировую известность и занявшей третье место на "Евровидении" в 2003 году, Лена Катина после распада дуэта в 2009 году решила покорять музыкальный олимп самостоятельно. С багажом международной славы она отправилась в Лос-Анджелес.В США Катина выпустила несколько англоязычных треков. Композиция Never Forget даже возглавила чарт Billboard. Сотрудничество с мексиканской рок-группой Belanova, сольный альбом This Is Who I Am (2014) на английском и Esta Soy Yo (2016) на испанском — казалось, карьера набирает обороты. Но в 2015 году беременная Лена вернулась в Россию, заявив, что ее ребенку будет лучше на родине. По словам Катины, ей не хватало искренности в отношениях с американцами, а российская система образования и культурные ценности казались ей более подходящими для воспитания ребенка.Лянка ГрыуНачав карьеру ребенком в "Маленькой принцессе" (1997), Лянка Грыу выросла в успешную актрису, известную по сериалам "Обреченная стать звездой" и "Барвиха". В 2015 году она блистала в шоу "Ледниковый период". С таким портфолио Лянка отправилась покорять Америку.В США Грыу стала членом Гильдии актеров театра и кино и даже появилась на красной дорожке "Оскара". Коллеги отмечали ее сходство с Николь Кидман и Энн Хэтэуэй. Но вместо звездных ролей — эпизоды в "Impossible Monsters" и сериале "Американцы". Сегодня Лянка живет на две страны, снимаясь в России и учась в институте кино и театра Ли Страсберга в Нью-Йорке. А еще она нашла себя в психотерапии и стала тренером личностного роста. Кроме того, актриса увлеклась психотерапией и стала тренером личностного роста, открыв для себя новое профессиональное направление.Владимир МашковК середине 1990-х Владимир Машков был уже звездой российского театра и кино. Актер МХТ и Театра Табакова, он покорил зрителей ролями в спектаклях "Матросская тишина", "Ревизор" и "Миф о Дон-Жуане". В кино его имя прогремело благодаря "Американской дочери" и оскароносному "Вору".В конце 1990-х Машков начал получать предложения из Голливуда. Он снялся в "Танцах в Голубой игуане", "15 минутах", "В тылу врага" и "Миссии невыполнимой: Протокол Фантом". Работал с режиссерами мирового уровня, но звездой первой величины в США не стал. Машков вернулся в Россию, где продолжил актерскую карьеру и в 2018 году назначен художественным руководителем Театра Олега Табакова. Дима БиланК моменту попыток покорить зарубежную сцену в 2008 году Дима Билан уже был суперзвездой российской эстрады. Начав с четвертого места на "Новой волне" (2002), он занял второе место на "Евровидении-2006" с песней Never Let You Go. А два года спустя уже победил на этом конкурсе с хитом Believe, что открыло ему двери на международную сцену.После триумфа Билан записал дуэт с американской певицей Анастейшей и выпустил альбом "Мечтатель", возглавивший музыкальные чарты. Но западная публика оказалась не готова к российскому артисту – международная карьера так и не взлетела до уровня его популярности дома. Билан вернулся к работе в России, где сегодня он — заслуженный артист, наставник в шоу "Голос" и один из самых востребованных исполнителей страны.АлсуМузыкальная карьера Алсу началась стремительно. В 15 лет (1998) она записала хиты "Зимний сон" и "Иногда", а ее дебютный альбом разошелся тиражом более 700 000 экземпляров за полгода. В 2000 году певица заняла второе место на "Евровидении" с песней "Solo", став настоящей звездой российской эстрады.На волне успеха Алсу отправилась покорять зарубежный рынок. В 2001 году вышел англоязычный альбом "Alsou", записанный в Великобритании, Швеции и США. Релиз состоялся не только в России, но и в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Болгарии, Малайзии и Таиланде. В том же году певица получила World Music Awards как самый продаваемый артист России. Однако мировой славы не случилось. Алсу вернулась к русскоязычному творчеству, получила звания заслуженной и народной артистки Татарстана и Башкортостана.Жанна АгузароваЖанна Агузарова была уже легендой советской и российской сцены к 1990 году. Эпатажная вокалистка группы "Браво" (1983-1988) с хитами "Ленинградский рок-н-ролл", "Желтые ботинки" и "Чудесная страна" начала сольную карьеру в 1988 году. Окончив Московское музыкальное училище им. М.М. Ипполитова-Иванова и выпустив "Русский альбом", в 1991 году Агузарова отправилась в Лос-Анджелес.В Америке экстравагантная артистка выступала в ансамбле ресторана Black Sea – заведении, где собирались представители русской диаспоры. В 1993 году записала альбом Nineteen ninety's с Василием Шумовым. Но американская публика оказалась не готова к инопланетному шарму Жанны. Примерно через пять лет Агузарова вернулась в Россию, где в 2000-2010-х годах выступала преимущественно в камерных клубах. В 2020-2021 годах она выпустила альбомы "Королева Сансета" и "Будь со мной".СлаваК середине 2000-х Слава (Анастасия Сланевская) уже была звездой российской эстрады. Ее карьера стартовала в 2002 году с хита "Люблю или ненавижу". В 2004 году вышел дебютный альбом "Попутчица", а в 2005-м певица получила "Золотой граммофон" за песню "Классный".В конце 2000-х Слава нацелилась на международный рынок и начала записываться в Лондоне, работая над англоязычным альбомом. Летом 2008 года в Москве был записан ее дуэт с британским исполнителем Крэйгом Дэвидом, а ремиксы на хит "Стань сильней" создал известный Алекс Гаудино. Однако полноценный прорыв на западный рынок так и не состоялся. Слава сосредоточилась на российской карьере, продолжая выпускать альбомы, сниматься в фильмах и участвовать в телешоу.

