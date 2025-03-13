https://ria.ru/20250313/alyuminiy--2004849208.html

Канада пожалуется на американские пошлины в ВТО

Канада пожалуется на американские пошлины в ВТО - РИА Новости, 13.03.2025

Канада пожалуется на американские пошлины в ВТО

Канада обратилась за консультацией во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения новых американских пошлин на стальные и алюминиевые изделия, говорится РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:15:00+03:00

2025-03-13T19:15:00+03:00

2025-03-13T20:10:00+03:00

канада

сша

всемирная торговая организация (вто)

экономика

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ЖЕНЕВА, 13 мар — РИА Новости. Канада обратилась за консультацией во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения новых американских пошлин на стальные и алюминиевые изделия, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО."Канада обратилась в ВТО с просьбой провести консультации по разрешению споров с США относительно введения импортных пошлин на некоторые стальные и алюминиевые изделия из Канады. Запрос был разослан членам ВТО 13 марта", — сказано в документе.В организации уточняют, что Оттава считает эти меры несовместимыми с обязательствами Соединенных Штатов по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года.Ранее США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые тарифы на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли этот шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Соединенные Штаты установили пошлины на товары из Евросоюза, а кроме того, сообщили о намерении ввести зеркальные пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Оттава, Пекин и Брюссель уже объявили об ответных мерах.Кроме того, Вашингтон с 12 марта начал взимать пошлину в размере 25 процентов со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных государства, а список товаров, подпадающих под ограничения, серьезно расширили: теперь тарифами будут облагаться не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50 процентов. Но сегодня советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.

https://ria.ru/20250312/ssha-2004476590.html

https://ria.ru/20250313/viski-2004803316.html

канада

сша

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канада, сша, всемирная торговая организация (вто), экономика, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады