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Вулканологи сообщили о повышенной сейсмической активности вулкана на Аляске
Вулканологи сообщили о повышенной сейсмической активности вулкана на Аляске - РИА Новости, 13.03.2025
Вулканологи сообщили о повышенной сейсмической активности вулкана на Аляске
Вулканическая обсерватория Аляски (AVO) сообщила о повышенной сейсмической активности вулкана Спурр на Аляске, расположенного рядом с крупнейшим городом штата. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:31:00+03:00
2025-03-13T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вулканическая обсерватория Аляски (AVO) сообщила о повышенной сейсмической активности вулкана Спурр на Аляске, расположенного рядом с крупнейшим городом штата. "Сейсмическая активность остается повышенной: за последние сутки под вулканом было зафиксировано множество мелких, неглубоких вулканических землетрясений. Небольшой газовый шлейф из вершины вулкана периодически виден из близлежащих населенных пунктов в ясную погоду", - говорится в сообщении ведомства. Согласно AVO, повышение выбросов газа подтверждает, что в земную кору под вулканом проникла новая магма, и указывает на то, что "в ближайшие несколько недель или месяцев может произойти извержение, хотя и не наверняка". В обсерватории добавили, что перед возможным извержением специалисты ожидают усиление сейсмической активности, выбросов газа и нагревания поверхности.
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аляска, в мире, вулканы
Вулканологи сообщили о повышенной сейсмической активности вулкана на Аляске
Обсерватория Аляски сообщила о повышенной сейсмической активности вулкана Спурр
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вулканическая обсерватория Аляски (AVO) сообщила о повышенной сейсмической активности вулкана Спурр на Аляске, расположенного рядом с крупнейшим городом штата.
"Сейсмическая активность остается повышенной: за последние сутки под вулканом было зафиксировано множество мелких, неглубоких вулканических землетрясений. Небольшой газовый шлейф из вершины вулкана периодически виден из близлежащих населенных пунктов в ясную погоду", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно AVO, повышение выбросов газа подтверждает, что в земную кору под вулканом проникла новая магма, и указывает на то, что "в ближайшие несколько недель или месяцев может произойти извержение, хотя и не наверняка".
В обсерватории добавили, что перед возможным извержением специалисты ожидают усиление сейсмической активности, выбросов газа и нагревания поверхности.