https://ria.ru/20250313/alyaska-2004735251.html

Вулканологи сообщили о повышенной сейсмической активности вулкана на Аляске

Вулканологи сообщили о повышенной сейсмической активности вулкана на Аляске - РИА Новости, 13.03.2025

Вулканологи сообщили о повышенной сейсмической активности вулкана на Аляске

Вулканическая обсерватория Аляски (AVO) сообщила о повышенной сейсмической активности вулкана Спурр на Аляске, расположенного рядом с крупнейшим городом штата. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:31:00+03:00

2025-03-13T13:31:00+03:00

2025-03-13T13:32:00+03:00

аляска

в мире

вулканы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99202/37/992023701_0:354:2000:1479_1920x0_80_0_0_3e441b7c3fb64ec859aac39decfa0a24.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вулканическая обсерватория Аляски (AVO) сообщила о повышенной сейсмической активности вулкана Спурр на Аляске, расположенного рядом с крупнейшим городом штата. "Сейсмическая активность остается повышенной: за последние сутки под вулканом было зафиксировано множество мелких, неглубоких вулканических землетрясений. Небольшой газовый шлейф из вершины вулкана периодически виден из близлежащих населенных пунктов в ясную погоду", - говорится в сообщении ведомства. Согласно AVO, повышение выбросов газа подтверждает, что в земную кору под вулканом проникла новая магма, и указывает на то, что "в ближайшие несколько недель или месяцев может произойти извержение, хотя и не наверняка". В обсерватории добавили, что перед возможным извержением специалисты ожидают усиление сейсмической активности, выбросов газа и нагревания поверхности.

https://ria.ru/20250214/aljaska-1999291207.html

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аляска, в мире, вулканы