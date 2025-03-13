https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004813080.html

Алаудинов высказался о зоне безопасности вдоль границы с Украиной

Алаудинов высказался о зоне безопасности вдоль границы с Украиной - РИА Новости, 13.03.2025

Алаудинов высказался о зоне безопасности вдоль границы с Украиной

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, отвечая на вопрос, как могла бы... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:43:00+03:00

2025-03-13T17:43:00+03:00

2025-03-13T17:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

украина

апти алаудинов

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, отвечая на вопрос, как могла бы выглядеть зона безопасности вдоль границы России с Украиной, заявил, что необходимо взять под контроль Сумскую область и все территории до Приднестровья. Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. "Зона, я так думаю, что мы должны и Сумскую область взять, и все вот эти территории, которые у нас до самого Приднестровья есть, почему бы нет? Сегодня наш противник абсолютно не в состоянии нам противостоять. А так, реально я считаю, что эта зона должна быть для того, чтобы отодвинуть, во-первых, противника, который все время хочет проявить свои милитаристские, как говорится, замашки. И второе - для того, чтобы население нашей страны могло себя ощущать спокойно", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004787313.html

россия

сумская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сумская область, украина, апти алаудинов, владимир путин