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Алаудинов высказался о зоне безопасности вдоль границы с Украиной - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004813080.html
Алаудинов высказался о зоне безопасности вдоль границы с Украиной
Алаудинов высказался о зоне безопасности вдоль границы с Украиной - РИА Новости, 13.03.2025
Алаудинов высказался о зоне безопасности вдоль границы с Украиной
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, отвечая на вопрос, как могла бы... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:43:00+03:00
2025-03-13T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
апти алаудинов
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, отвечая на вопрос, как могла бы выглядеть зона безопасности вдоль границы России с Украиной, заявил, что необходимо взять под контроль Сумскую область и все территории до Приднестровья. Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. "Зона, я так думаю, что мы должны и Сумскую область взять, и все вот эти территории, которые у нас до самого Приднестровья есть, почему бы нет? Сегодня наш противник абсолютно не в состоянии нам противостоять. А так, реально я считаю, что эта зона должна быть для того, чтобы отодвинуть, во-первых, противника, который все время хочет проявить свои милитаристские, как говорится, замашки. И второе - для того, чтобы население нашей страны могло себя ощущать спокойно", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004787313.html
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россия, сумская область, украина, апти алаудинов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Апти Алаудинов, Владимир Путин
Алаудинов высказался о зоне безопасности вдоль границы с Украиной

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов предложил взять под контроль Сумскую область

© РИА НовостиАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости
Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, отвечая на вопрос, как могла бы выглядеть зона безопасности вдоль границы России с Украиной, заявил, что необходимо взять под контроль Сумскую область и все территории до Приднестровья.
Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.
«
"Зона, я так думаю, что мы должны и Сумскую область взять, и все вот эти территории, которые у нас до самого Приднестровья есть, почему бы нет? Сегодня наш противник абсолютно не в состоянии нам противостоять. А так, реально я считаю, что эта зона должна быть для того, чтобы отодвинуть, во-первых, противника, который все время хочет проявить свои милитаристские, как говорится, замашки. И второе - для того, чтобы население нашей страны могло себя ощущать спокойно", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьУкраинаАпти АлаудиновВладимир Путин
 
 
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