Алаудинов рассказал о захвате "Ахматом" пленных ВСУ в Курской области
Алаудинов: спецназ Ахмат захватил пленных ВСУ в Курской области
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" в числе других подразделений ВС РФ захватил в Курской области пленных из ВСУ, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.
"Пленные есть у разных подразделений. У нас тоже. Получается, в Черкасском Поречном отрядом Хохла было взято четверо пленных. И один пленный был взят отрядом Питерского у нас в населенном пункте Мартыновка", - сказал Алаудинов.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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