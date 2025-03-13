Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов
Алаудинов: в Курской области осталось освободить от ВСУ 5 населенных пунктов
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский боец в освобожденном селе в Курской области
Российский боец в освобожденном селе в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Курской области осталось освободить от ВСУ пять населенных пунктов, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
"На данный момент мы можем констатировать такой факт, что неосвобожденными остаются пять населенных пунктов, которые тоже уже находятся в активной фазе освобождения. <…> Я думаю, уже в ближайшие дни мы зачистим нашу территорию от врага", — сказал он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
По словам генерала, ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" украинские войска "посыпались" на всей оккупированной территории. Противник убегает, бросая вооружения и технику, и пытается выбраться в направлении Сум, добавил он.
Накануне президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин побывал на одном из пунктов управления группировкой войск в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему, что в ходе наступления российская армия освободила более 1,1 тысячи квадратных километров, то есть более 86 процентов от площади, которую удалось захватить ВСУ. Потери противника в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. При этом украинские военнослужащие, видя бесперспективность ситуации, активно сдаются — российские бойцы взяли 430 пленных.
Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.