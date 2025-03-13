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Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 13.03.2025 (обновлено: 18:24 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004787313.html
Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов
Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов - РИА Новости, 13.03.2025
Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов
В Курской области осталось освободить от ВСУ пять населенных пунктов, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:22:00+03:00
2025-03-13T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
апти алаудинов
россия
сумская область
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Курской области осталось освободить от ВСУ пять населенных пунктов, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24"."На данный момент мы можем констатировать такой факт, что неосвобожденными остаются пять населенных пунктов, которые тоже уже находятся в активной фазе освобождения. &lt;…&gt; Я думаю, уже в ближайшие дни мы зачистим нашу территорию от врага", — сказал он. По словам генерала, ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" украинские войска "посыпались" на всей оккупированной территории. Противник убегает, бросая вооружения и технику, и пытается выбраться в направлении Сум, добавил он.Накануне президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин побывал на одном из пунктов управления группировкой войск в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему, что в ходе наступления российская армия освободила более 1,1 тысячи квадратных километров, то есть более 86 процентов от площади, которую удалось захватить ВСУ. Потери противника в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. При этом украинские военнослужащие, видя бесперспективность ситуации, активно сдаются — российские бойцы взяли 430 пленных.Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.
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вооруженные силы украины, курская область, апти алаудинов, россия, сумская область, владимир путин, безопасность, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Апти Алаудинов, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Безопасность, Валерий Герасимов
Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов

Алаудинов: в Курской области осталось освободить от ВСУ 5 населенных пунктов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский боец в освобожденном селе в Курской области
Российский боец в освобожденном селе в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский боец в освобожденном селе в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Курской области осталось освободить от ВСУ пять населенных пунктов, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
"На данный момент мы можем констатировать такой факт, что неосвобожденными остаются пять населенных пунктов, которые тоже уже находятся в активной фазе освобождения. <…> Я думаю, уже в ближайшие дни мы зачистим нашу территорию от врага", — сказал он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области
По словам генерала, ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" украинские войска "посыпались" на всей оккупированной территории. Противник убегает, бросая вооружения и технику, и пытается выбраться в направлении Сум, добавил он.
Накануне президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин побывал на одном из пунктов управления группировкой войск в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему, что в ходе наступления российская армия освободила более 1,1 тысячи квадратных километров, то есть более 86 процентов от площади, которую удалось захватить ВСУ. Потери противника в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. При этом украинские военнослужащие, видя бесперспективность ситуации, активно сдаются — российские бойцы взяли 430 пленных.
Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьАпти АлаудиновРоссияСумская областьВладимир ПутинБезопасностьВалерий Герасимов
 
 
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