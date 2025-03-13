https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004787313.html

Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов

Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов - РИА Новости, 13.03.2025

Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов

В Курской области осталось освободить от ВСУ пять населенных пунктов, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:22:00+03:00

2025-03-13T16:22:00+03:00

2025-03-13T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

апти алаудинов

россия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Курской области осталось освободить от ВСУ пять населенных пунктов, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24"."На данный момент мы можем констатировать такой факт, что неосвобожденными остаются пять населенных пунктов, которые тоже уже находятся в активной фазе освобождения. <…> Я думаю, уже в ближайшие дни мы зачистим нашу территорию от врага", — сказал он. По словам генерала, ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" украинские войска "посыпались" на всей оккупированной территории. Противник убегает, бросая вооружения и технику, и пытается выбраться в направлении Сум, добавил он.Накануне президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин побывал на одном из пунктов управления группировкой войск в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему, что в ходе наступления российская армия освободила более 1,1 тысячи квадратных километров, то есть более 86 процентов от площади, которую удалось захватить ВСУ. Потери противника в курском приграничье превысили 67 тысяч человек. При этом украинские военнослужащие, видя бесперспективность ситуации, активно сдаются — российские бойцы взяли 430 пленных.Группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, отметил Герасимов.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область.

https://ria.ru/20250313/vgtrk-2004786763.html

курская область

россия

сумская область

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вооруженные силы украины, курская область, апти алаудинов, россия, сумская область, владимир путин, безопасность, валерий герасимов