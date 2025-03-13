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Алаудинов назвал ситуацию в Курской области достаточно хорошей - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 13.03.2025 (обновлено: 17:22 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004759000.html
Алаудинов назвал ситуацию в Курской области достаточно хорошей
Алаудинов назвал ситуацию в Курской области достаточно хорошей - РИА Новости, 13.03.2025
Алаудинов назвал ситуацию в Курской области достаточно хорошей
Ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" ВСУ "посыпались" на всей территории региона, сообщил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:05:00+03:00
2025-03-13T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
суджа
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. Ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" ВСУ "посыпались" на всей территории региона, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Ситуация у нас по Курской области получается достаточно-таки на данный момент хорошая. В принципе получилось так, что благодаря той операции, которая заставила дрогнуть и посыпать противника, который непосредственно принимал... Надо отметить, наверное, одну из важных задач спецназа "Ахмат". Противник посыпался по всей территории Курской области", - сказал он. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html
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безопасность, курская область, суджа, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Суджа, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Алаудинов назвал ситуацию в Курской области достаточно хорошей

Командир "Ахмата" Алаудинов: ситуация в Курской области хорошая, ВСУ посыпались

© РИА НовостиАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости
Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. Ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" ВСУ "посыпались" на всей территории региона, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«
"Ситуация у нас по Курской области получается достаточно-таки на данный момент хорошая. В принципе получилось так, что благодаря той операции, которая заставила дрогнуть и посыпать противника, который непосредственно принимал... Надо отметить, наверное, одну из важных задач спецназа "Ахмат". Противник посыпался по всей территории Курской области", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
Вчера, 10:44
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс
12 марта, 08:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьСуджаАпти АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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