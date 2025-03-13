Алаудинов назвал ситуацию в Курской области достаточно хорошей
Командир "Ахмата" Алаудинов: ситуация в Курской области хорошая, ВСУ посыпались
Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. Ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" ВСУ "посыпались" на всей территории региона, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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"Ситуация у нас по Курской области получается достаточно-таки на данный момент хорошая. В принципе получилось так, что благодаря той операции, которая заставила дрогнуть и посыпать противника, который непосредственно принимал... Надо отметить, наверное, одну из важных задач спецназа "Ахмат". Противник посыпался по всей территории Курской области", - сказал он.
В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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