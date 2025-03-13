https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004759000.html

Алаудинов назвал ситуацию в Курской области достаточно хорошей

Алаудинов назвал ситуацию в Курской области достаточно хорошей - РИА Новости, 13.03.2025

Алаудинов назвал ситуацию в Курской области достаточно хорошей

Ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" ВСУ "посыпались" на всей территории региона, сообщил РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:05:00+03:00

2025-03-13T15:05:00+03:00

2025-03-13T17:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

суджа

апти алаудинов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мар - РИА Новости. Ситуация в Курской области достаточно хорошая, из-за операции "Поток" ВСУ "посыпались" на всей территории региона, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Ситуация у нас по Курской области получается достаточно-таки на данный момент хорошая. В принципе получилось так, что благодаря той операции, которая заставила дрогнуть и посыпать противника, который непосредственно принимал... Надо отметить, наверное, одну из важных задач спецназа "Ахмат". Противник посыпался по всей территории Курской области", - сказал он. В четверг министерство обороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Суджа, Меловой и Подол.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

курская область

суджа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, курская область, суджа, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, валерий герасимов, владимир путин