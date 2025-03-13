Алаудинов рассказал о зачистке приграничья Курской области от ВСУ
Алаудинов: российские военные продолжают зачистку от ВСУ в Курской области
Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военные продолжают зачистку от ВСУ в нескольких населенных пунктах в приграничье Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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"На данный момент подразделениями Минобороны России ведется работа по полной зачистке оставшихся населенных пунктов. Это, получается, два населенных пункта уже дочищаются и пять населенных пунктов, которые, получается, находятся дальше к границе. В общей сложности, я так думаю, что день-два, и эта работа будет завершена", - соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Алаудинова.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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