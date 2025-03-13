https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004757772.html

Алаудинов рассказал о зачистке приграничья Курской области от ВСУ

Алаудинов рассказал о зачистке приграничья Курской области от ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025

Алаудинов рассказал о зачистке приграничья Курской области от ВСУ

Российские военные продолжают зачистку от ВСУ в нескольких населенных пунктах в приграничье Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:56:00+03:00

2025-03-13T14:56:00+03:00

2025-03-13T14:56:00+03:00

здоровье - общество

россия

курская область

сумская область

валерий герасимов

владимир путин

апти алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военные продолжают зачистку от ВСУ в нескольких населенных пунктах в приграничье Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "На данный момент подразделениями Минобороны России ведется работа по полной зачистке оставшихся населенных пунктов. Это, получается, два населенных пункта уже дочищаются и пять населенных пунктов, которые, получается, находятся дальше к границе. В общей сложности, я так думаю, что день-два, и эта работа будет завершена", - соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Алаудинова. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250312/desantniki-2004617804.html

россия

курская область

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, вооруженные силы украины