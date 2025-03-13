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Алаудинов рассказал о зачистке приграничья Курской области от ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025
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14:56 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/alaudinov-2004757772.html
Алаудинов рассказал о зачистке приграничья Курской области от ВСУ
Алаудинов рассказал о зачистке приграничья Курской области от ВСУ - РИА Новости, 13.03.2025
Алаудинов рассказал о зачистке приграничья Курской области от ВСУ
Российские военные продолжают зачистку от ВСУ в нескольких населенных пунктах в приграничье Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:56:00+03:00
2025-03-13T14:56:00+03:00
здоровье - общество
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сумская область
валерий герасимов
владимир путин
апти алаудинов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военные продолжают зачистку от ВСУ в нескольких населенных пунктах в приграничье Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "На данный момент подразделениями Минобороны России ведется работа по полной зачистке оставшихся населенных пунктов. Это, получается, два населенных пункта уже дочищаются и пять населенных пунктов, которые, получается, находятся дальше к границе. В общей сложности, я так думаю, что день-два, и эта работа будет завершена", - соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Алаудинова. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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курская область
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здоровье - общество, россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Сумская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о зачистке приграничья Курской области от ВСУ

Алаудинов: российские военные продолжают зачистку от ВСУ в Курской области

© РИА НовостиАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости
Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские военные продолжают зачистку от ВСУ в нескольких населенных пунктах в приграничье Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«
"На данный момент подразделениями Минобороны России ведется работа по полной зачистке оставшихся населенных пунктов. Это, получается, два населенных пункта уже дочищаются и пять населенных пунктов, которые, получается, находятся дальше к границе. В общей сложности, я так думаю, что день-два, и эта работа будет завершена", - соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Алаудинова.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ
12 марта, 20:31
 
Здоровье - ОбществоРоссияКурская областьСумская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинАпти АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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