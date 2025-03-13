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В саратовском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2025
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23:22 13.03.2025 (обновлено: 23:26 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/aeroport-2004886814.html
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2025
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения введены с 22.30 мск на работу аэропорта Саратова, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации РИА Новости, 13.03.2025
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саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены с 22.30 мск на работу аэропорта Саратова, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 22.30 мск введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.Аэропорт, по его словам, временно не принимает и не отправляет рейсы.
https://ria.ru/20250313/opasnost-2004885846.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: саратовский аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы

© Фото : соцсетиЗдание аэровокзала саратовского аэропорта
Здание аэровокзала саратовского аэропорта - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : соцсети
Здание аэровокзала саратовского аэропорта. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены с 22.30 мск на работу аэропорта Саратова, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 22.30 мск введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.
Аэропорт, по его словам, временно не принимает и не отправляет рейсы.
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СаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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