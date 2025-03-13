https://ria.ru/20250313/aeroport-2004886814.html

В саратовском аэропорту ввели временные ограничения

В саратовском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2025

В саратовском аэропорту ввели временные ограничения

Временные ограничения введены с 22.30 мск на работу аэропорта Саратова, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T23:22:00+03:00

2025-03-13T23:22:00+03:00

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саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены с 22.30 мск на работу аэропорта Саратова, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 22.30 мск введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.Аэропорт, по его словам, временно не принимает и не отправляет рейсы.

https://ria.ru/20250313/opasnost-2004885846.html

саратов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)