https://ria.ru/20250313/aeroport-2004886814.html
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2025
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения введены с 22.30 мск на работу аэропорта Саратова, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:22:00+03:00
2025-03-13T23:22:00+03:00
2025-03-13T23:26:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены с 22.30 мск на работу аэропорта Саратова, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 22.30 мск введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале.Аэропорт, по его словам, временно не принимает и не отправляет рейсы.
https://ria.ru/20250313/opasnost-2004885846.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Росавиация: саратовский аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы