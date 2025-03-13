https://ria.ru/20250313/aeroport-2004882990.html

"Домодедово" приготовилось к работе в условиях штормового предупреждения

"Домодедово" приготовилось к работе в условиях штормового предупреждения - РИА Новости, 13.03.2025

"Домодедово" приготовилось к работе в условиях штормового предупреждения

Аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях штормового предупреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:42:00+03:00

2025-03-13T22:42:00+03:00

2025-03-13T22:42:00+03:00

москва

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/40784/62/407846265_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_aa6016294e64b6e68ebf71d485802b88.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях штормового предупреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Столичный главк МЧС ранее предупредил, что в Москве в ночь на пятницу и до конца дня 14 марта ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого штормового ветра. "Московский аэропорт "Домодедово" является всепогодным аэропортом и готов к работе в условиях штормового предупреждения. В целях безопасности увеличено количество осмотров аэродромной инфраструктуры для своевременного обнаружения посторонних предметов. Усилено внимание к надежному креплению багажа и грузов", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Для предотвращения подтопления аэродрома проведена дополнительная проверка ливнеприемных решеток дренажной сети. "При температуре ниже нуля и в случае гололедных явлений будут использоваться специализированные реагенты и противообледенительные жидкости для обработки поверхностей и воздушных судов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250312/moskva-2004635505.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, погода