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"Домодедово" приготовилось к работе в условиях штормового предупреждения - РИА Новости, 13.03.2025
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22:42 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/aeroport-2004882990.html
"Домодедово" приготовилось к работе в условиях штормового предупреждения
"Домодедово" приготовилось к работе в условиях штормового предупреждения - РИА Новости, 13.03.2025
"Домодедово" приготовилось к работе в условиях штормового предупреждения
Аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях штормового предупреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:42:00+03:00
2025-03-13T22:42:00+03:00
москва
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях штормового предупреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Столичный главк МЧС ранее предупредил, что в Москве в ночь на пятницу и до конца дня 14 марта ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого штормового ветра. "Московский аэропорт "Домодедово" является всепогодным аэропортом и готов к работе в условиях штормового предупреждения. В целях безопасности увеличено количество осмотров аэродромной инфраструктуры для своевременного обнаружения посторонних предметов. Усилено внимание к надежному креплению багажа и грузов", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Для предотвращения подтопления аэродрома проведена дополнительная проверка ливнеприемных решеток дренажной сети. "При температуре ниже нуля и в случае гололедных явлений будут использоваться специализированные реагенты и противообледенительные жидкости для обработки поверхностей и воздушных судов", - добавили в пресс-службе.
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москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, погода
Москва, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Погода
"Домодедово" приготовилось к работе в условиях штормового предупреждения

"Домодедово" заявило о готовности к работе в условиях штормового предупреждения

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" является всепогодным и готов к работе в условиях штормового предупреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Столичный главк МЧС ранее предупредил, что в Москве в ночь на пятницу и до конца дня 14 марта ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого штормового ветра.
"Московский аэропорт "Домодедово" является всепогодным аэропортом и готов к работе в условиях штормового предупреждения. В целях безопасности увеличено количество осмотров аэродромной инфраструктуры для своевременного обнаружения посторонних предметов. Усилено внимание к надежному креплению багажа и грузов", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Для предотвращения подтопления аэродрома проведена дополнительная проверка ливнеприемных решеток дренажной сети.
"При температуре ниже нуля и в случае гололедных явлений будут использоваться специализированные реагенты и противообледенительные жидкости для обработки поверхностей и воздушных судов", - добавили в пресс-службе.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
На Москву обрушится сильный шторм
12 марта, 22:47
 
МоскваСергей СобянинДомодедово (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоПогода
 
 
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