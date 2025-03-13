https://ria.ru/20250313/aeroport-2004707681.html

В аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения

В аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения - РИА Новости, 13.03.2025

В аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:47:00+03:00

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саратов

пенза

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушел один самолет, совершавший рейс в Саратов."В аэропортах Саратов (Гагарин) и Пенза в 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250313/saratov-2004677187.html

саратов

пенза

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саратов, пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)