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Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову

Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову - РИА Новости, 12.03.2025

Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову

Мосгорсуд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу краской памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, заменив принудительные работы на 1,5 РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T03:46:00+03:00

2025-03-12T03:46:00+03:00

2025-03-12T03:46:00+03:00

происшествия

москва

тула

россия

георгий жуков

московский городской суд

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мосгорсуд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу краской памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, заменив принудительные работы на 1,5 года колонии, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Защита осужденного заявила, что он стал жертвой мошенников. В документах по делу указано, что Тверской суд Москвы в конце сентября 2024 года приговорил мужчину из Тулы 1966 года рождения к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства. Его признали виновным в повреждении расположенных на территории РФ памятников, посвященных дням воинской славы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов. Он же признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Мужчину задержали в конце июня при нанесении баллончиком с краской надписи "ГУР" на памятнике полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, при этом обвиняемый поцарапал схватившего его правоохранителя, но сам получил перелом руки. До приговора мужчина содержался в СИЗО, после оглашения его освободили из-под стражи в зале суда, он вернулся в Тулу. Приговор обжаловал прокурор ввиду его "чрезмерной мягкости", ещё при рассмотрении дела он просил приговорить мужчину к 5 годам, хотя он полностью признал вину и пошел на особый порядок принятия судебного решения. Мосгорсуд в конце февраля изменил приговор, фигуранту назначили 1,5 года колонии общего режима, его вернули в СИЗО, взяв под стражу в зале суда. Как сообщил РИА Новости адвокат мужчины Вардан Апресян, его подзащитный стал жертвой мошенников и даже перевел им денежные средства. "Мошенники уговорили его взять кредиты - на 400, 294 и 100 тысяч рублей, он также перевел им свои средства – 87 тысяч. Его, обычного рабочего завода в Туле, заставили приехать в Москву, купить краску и сделать надпись, он конечно только позднее осознал произошедшее. Ему говорили, что он якобы выполняет важное задание российских спецслужб, хотя сейчас понятно, что это были мошенники из Украины", - рассказал собеседник агентства. В данный момент защита мужчины общается с ним на предмет дальнейшего обжалования приговора. Тот же Тверской суд столицы в конце лета 2024 года приговорил к году принудительных работ двух женщин, испортивших этот же памятник аналогичной надписью.

https://ria.ru/20250305/delo-2003105129.html

https://ria.ru/20240812/posolstvo-1965655598.html

https://ria.ru/20241217/prigovor-1989590326.html

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