https://ria.ru/20250312/zhitel-2004440176.html
Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову
Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову - РИА Новости, 12.03.2025
Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову
Мосгорсуд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу краской памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, заменив принудительные работы на 1,5 РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:46:00+03:00
2025-03-12T03:46:00+03:00
2025-03-12T03:46:00+03:00
происшествия
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георгий жуков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мосгорсуд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу краской памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, заменив принудительные работы на 1,5 года колонии, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Защита осужденного заявила, что он стал жертвой мошенников. В документах по делу указано, что Тверской суд Москвы в конце сентября 2024 года приговорил мужчину из Тулы 1966 года рождения к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства. Его признали виновным в повреждении расположенных на территории РФ памятников, посвященных дням воинской славы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов. Он же признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Мужчину задержали в конце июня при нанесении баллончиком с краской надписи "ГУР" на памятнике полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, при этом обвиняемый поцарапал схватившего его правоохранителя, но сам получил перелом руки. До приговора мужчина содержался в СИЗО, после оглашения его освободили из-под стражи в зале суда, он вернулся в Тулу. Приговор обжаловал прокурор ввиду его "чрезмерной мягкости", ещё при рассмотрении дела он просил приговорить мужчину к 5 годам, хотя он полностью признал вину и пошел на особый порядок принятия судебного решения. Мосгорсуд в конце февраля изменил приговор, фигуранту назначили 1,5 года колонии общего режима, его вернули в СИЗО, взяв под стражу в зале суда. Как сообщил РИА Новости адвокат мужчины Вардан Апресян, его подзащитный стал жертвой мошенников и даже перевел им денежные средства. "Мошенники уговорили его взять кредиты - на 400, 294 и 100 тысяч рублей, он также перевел им свои средства – 87 тысяч. Его, обычного рабочего завода в Туле, заставили приехать в Москву, купить краску и сделать надпись, он конечно только позднее осознал произошедшее. Ему говорили, что он якобы выполняет важное задание российских спецслужб, хотя сейчас понятно, что это были мошенники из Украины", - рассказал собеседник агентства. В данный момент защита мужчины общается с ним на предмет дальнейшего обжалования приговора. Тот же Тверской суд столицы в конце лета 2024 года приговорил к году принудительных работ двух женщин, испортивших этот же памятник аналогичной надписью.
https://ria.ru/20250305/delo-2003105129.html
https://ria.ru/20240812/posolstvo-1965655598.html
https://ria.ru/20241217/prigovor-1989590326.html
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происшествия, москва, тула, россия, георгий жуков, московский городской суд
Происшествия, Москва, Тула, Россия, Георгий Жуков, Московский городской суд
Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову
Житель Тулы получил 1,5 года колонии за порчу краской памятника Жукову в Москве
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мосгорсуд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу краской памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, заменив принудительные работы на 1,5 года колонии, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Защита осужденного заявила, что он стал жертвой мошенников.
В документах по делу указано, что Тверской суд Москвы
в конце сентября 2024 года приговорил мужчину из Тулы
1966 года рождения к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства. Его признали виновным в повреждении расположенных на территории РФ
памятников, посвященных дням воинской славы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов. Он же признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Мужчину задержали в конце июня при нанесении баллончиком с краской надписи "ГУР" на памятнике полководцу Георгию Жукову
на Манежной площади в Москве, при этом обвиняемый поцарапал схватившего его правоохранителя, но сам получил перелом руки.
До приговора мужчина содержался в СИЗО, после оглашения его освободили из-под стражи в зале суда, он вернулся в Тулу.
Приговор обжаловал прокурор ввиду его "чрезмерной мягкости", ещё при рассмотрении дела он просил приговорить мужчину к 5 годам, хотя он полностью признал вину и пошел на особый порядок принятия судебного решения.
Мосгорсуд
в конце февраля изменил приговор, фигуранту назначили 1,5 года колонии общего режима, его вернули в СИЗО, взяв под стражу в зале суда.
Как сообщил РИА Новости адвокат мужчины Вардан Апресян, его подзащитный стал жертвой мошенников и даже перевел им денежные средства.
"Мошенники уговорили его взять кредиты - на 400, 294 и 100 тысяч рублей, он также перевел им свои средства – 87 тысяч. Его, обычного рабочего завода в Туле, заставили приехать в Москву, купить краску и сделать надпись, он конечно только позднее осознал произошедшее. Ему говорили, что он якобы выполняет важное задание российских спецслужб, хотя сейчас понятно, что это были мошенники из Украины", - рассказал собеседник агентства.
В данный момент защита мужчины общается с ним на предмет дальнейшего обжалования приговора.
Тот же Тверской суд столицы в конце лета 2024 года приговорил к году принудительных работ двух женщин, испортивших этот же памятник аналогичной надписью.