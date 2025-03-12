Зеленский сделал заявление о территориальных уступках
Зеленский: Украина по итогам переговоров не признает утрату территорий
© AP Photo / Sven HoppeВладимир Зеленский
© AP Photo / Sven Hoppe
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией во время спецоперации на Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с США в Саудовской Аравии. Его слова приводит украинское издание "Общественное".
"Это самая главная красная линия", — сказал он.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.