https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html

Зеленский сделал заявление о территориальных уступках

Зеленский сделал заявление о территориальных уступках - РИА Новости, 12.03.2025

Зеленский сделал заявление о территориальных уступках

Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией во время спецоперации на Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:36:00+03:00

2025-03-12T18:36:00+03:00

2025-03-12T18:36:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией во время спецоперации на Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с США в Саудовской Аравии. Его слова приводит украинское издание "Общественное"."Это самая главная красная линия", — сказал он.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки на переговорах в Джидде.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.

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