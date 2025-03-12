https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004439750.html
США и Украина не обсуждали отставку Зеленского, сообщили СМИ
США и Украина не обсуждали отставку Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2025
США и Украина не обсуждали отставку Зеленского, сообщили СМИ
Делегации США и Киева не обсуждали в Саудовской Аравии проведение выборов на Украине и отставку Владимира Зеленского, сообщила журналистка телеканала Fox News... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:23:00+03:00
2025-03-12T03:23:00+03:00
2025-03-12T03:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Делегации США и Киева не обсуждали в Саудовской Аравии проведение выборов на Украине и отставку Владимира Зеленского, сообщила журналистка телеканала Fox News Нана Саджая. "Источник, напрямую вовлеченный в переговоры, заявил, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде", - написала она в соцсети Х. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
США и Украина не обсуждали отставку Зеленского, сообщили СМИ
Fox News: США и Украина не обсуждали в Саудовской Аравии отставку Зеленского