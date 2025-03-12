https://ria.ru/20250312/zapad-2004456615.html

Лавров: Европа и Британия хотят поднять ставки в украинском конфликте

Лавров: Европа и Британия хотят поднять ставки в украинском конфликте - РИА Новости, 12.03.2025

Лавров: Европа и Британия хотят поднять ставки в украинском конфликте

Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:07:00+03:00

2025-03-12T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говоря о правах человека и об искренности наших западных друзей. Европа и Великобритания хотят, чтобы всё это продолжалось. То, как они приняли Владимира Зеленского в Лондоне после скандала в Вашингтоне, свидетельствует, что они хотят поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть администрацию (президента США Дональда - ред.) Трампа к агрессивным действиям против России. Мы относимся к этому по-философски. Мы знаем, что делаем", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Он добавил, что Трамп ранее подтвердил, что одной из первопричин конфликта вокруг Украины стало расширение НАТО, что создало угрозу безопасности России. "Кстати, в новых реалиях после 20 января хотел бы подчеркнуть: значение Украины для безопасности России во много раз больше, чем значение Гренландии для безопасности США… Уже упоминал об искоренении русского языка, СМИ, культуры, о запрете оппозиционных партий, некоторых оппозиционных СМИ, даже несмотря на то, что они пишут и вещают на украинском языке, об убийствах и исчезновениях журналистов, не говоря уже о военных преступлениях против людей в Донбассе сразу после государственного переворота", - отметил Лавров. По его словам, эти гонения нарушают Устав ООН грубейшим образом, о чем Россия сообщала на площадке самой организации.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004425122.html

https://ria.ru/20250309/pomosch-2003925219.html

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в мире, россия, украина, европа, сергей лавров, владимир зеленский, нато, оон