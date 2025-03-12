Захарова высмеяла слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Захарова высмеяла слова Зеленского о непризнании Крыма и Донбасса частью России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский вверг Украину в полную зависимость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова "Известиям", комментируя слова главы киевского режима о том, что Украина никогда не признает Крым и Донбасс частью России.
"Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость", — сказала она.
Дипломат отметила, что украинские власти до предела извратили Конституцию страны и заставляют собственный народ терпеть беззаконие.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы. Он отметил, что для сохранения границ киевские власти должны были соблюдать Минские соглашения.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.