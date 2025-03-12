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Захарова высмеяла слова Зеленского о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/zakharova-2004624263.html
Захарова высмеяла слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Захарова высмеяла слова Зеленского о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 12.03.2025
Захарова высмеяла слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Владимир Зеленский вверг Украину в полную зависимость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова "Известиям", комментируя слова главы... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:31:00+03:00
2025-03-12T21:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
мария захарова
россия
донбасс
республика крым
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский вверг Украину в полную зависимость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова "Известиям", комментируя слова главы киевского режима о том, что Украина никогда не признает Крым и Донбасс частью России."Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость", — сказала она.Дипломат отметила, что украинские власти до предела извратили Конституцию страны и заставляют собственный народ терпеть беззаконие.Ранее в среду Зеленский заявил, что на возможных мирных переговорах Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией во время спецоперации на Украине.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы. Он отметил, что для сохранения границ киевские власти должны были соблюдать Минские соглашения.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
https://ria.ru/20250312/peregovory-2004614367.html
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украина
россия
донбасс
республика крым
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в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова, россия, донбасс, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Россия, Донбасс, Республика Крым
Захарова высмеяла слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Захарова высмеяла слова Зеленского о непризнании Крыма и Донбасса частью России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский вверг Украину в полную зависимость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова "Известиям", комментируя слова главы киевского режима о том, что Украина никогда не признает Крым и Донбасс частью России.
"Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость", — сказала она.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Вчера, 20:07
Дипломат отметила, что украинские власти до предела извратили Конституцию страны и заставляют собственный народ терпеть беззаконие.
Ранее в среду Зеленский заявил, что на возможных мирных переговорах Киев не будет признавать утрату территорий, освобожденных Россией во время спецоперации на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы. Он отметил, что для сохранения границ киевские власти должны были соблюдать Минские соглашения.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. По их итогам офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Он добавил, что в ближайшие дни Россия и США запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваРоссияДонбассРеспублика Крым
 
 
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