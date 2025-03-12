https://ria.ru/20250312/zaharova-2004457040.html
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины - РИА Новости, 12.03.2025
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины
Москва формирует свою позицию не за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон за рубежом, а самостоятельно внутри России, заявила официальный... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:11:00+03:00
2025-03-12T09:11:00+03:00
2025-03-12T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва формирует свою позицию не за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон за рубежом, а самостоятельно внутри России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя итоги переговоров Вашингтона и Киева."Главные новости для нас будут приходить отсюда. Формирование позиции Российской Федерации происходит не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри РФ Российской Федерацией", — отметил она. Накануне прошли переговоры Украины и США в городе Джидда в Саудовской Аравии. Президент Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
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сша, украина, киев, мария захарова, владимир зеленский, дональд трамп, в мире, владимир путин
США, Украина, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, В мире, Владимир Путин
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины
Захарова: позиция РФ формируется внутри страны, а не за рубежом