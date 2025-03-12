Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 12.03.2025 (обновлено: 18:11 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/zaharova-2004457040.html
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины - РИА Новости, 12.03.2025
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины
Москва формирует свою позицию не за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон за рубежом, а самостоятельно внутри России, заявила официальный... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:11:00+03:00
2025-03-12T18:11:00+03:00
сша
украина
киев
мария захарова
владимир зеленский
дональд трамп
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_8b14f03ad79fb6c6488f643d12b8f2c0.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва формирует свою позицию не за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон за рубежом, а самостоятельно внутри России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя итоги переговоров Вашингтона и Киева."Главные новости для нас будут приходить отсюда. Формирование позиции Российской Федерации происходит не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри РФ Российской Федерацией", — отметил она. Накануне прошли переговоры Украины и США в городе Джидда в Саудовской Аравии. Президент Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e7dec85d7bf10723cf53a562b6180305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, киев, мария захарова, владимир зеленский, дональд трамп, в мире, владимир путин
США, Украина, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, В мире, Владимир Путин
Захарова прокомментировала итоги переговоров США и Украины

Захарова: позиция РФ формируется внутри страны, а не за рубежом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва формирует свою позицию не за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон за рубежом, а самостоятельно внутри России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя итоги переговоров Вашингтона и Киева.
«
"Главные новости для нас будут приходить отсюда. Формирование позиции Российской Федерации происходит не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри РФ Российской Федерацией", — отметил она.
Накануне прошли переговоры Украины и США в городе Джидда в Саудовской Аравии. Президент Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
13 февраля, 12:51
 
СШАУкраинаКиевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийДональд ТрампВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала