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В Якутии завершили расследование дела пособников телефонных мошенников - РИА Новости, 12.03.2025
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06:57 12.03.2025 (обновлено: 07:01 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/yakutiya-2004447253.html
В Якутии завершили расследование дела пособников телефонных мошенников
В Якутии завершили расследование дела пособников телефонных мошенников - РИА Новости, 12.03.2025
В Якутии завершили расследование дела пособников телефонных мошенников
В Якутии закончили расследование уголовного дела в отношении двоих пособников телефонных мошенников, похитивших у россиян порядка 48 миллионов рублей, они... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T06:57:00+03:00
2025-03-12T07:01:00+03:00
происшествия
якутск
московская область (подмосковье)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Якутии закончили расследование уголовного дела в отношении двоих пособников телефонных мошенников, похитивших у россиян порядка 48 миллионов рублей, они предстанут перед судом, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Пособники телефонных мошенников предстанут перед судом. Мои коллеги из следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончили расследование уголовного дела в отношении двоих участников организованной группы, которые выполняли функции "обнальщиков", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые проводили финансовые операции для мошенников, обналичивая похищенные деньги в банкоматах и переводя их на виртуальные карты организаторов. В день они обналичивали от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, получая вознаграждение от 1 до 6%. Отмечается, что аферисты были выявлены в ходе расследования хищения денег с банковского счета жительницы Якутска, которая перевела более 9 миллионов рублей на "безопасный счет" по указанию мошенника. "По полученным данным, преступники обманывали граждан под предлогом сохранности денежных средств путем их перевода якобы на безопасный счет. Таким образом мошенники смогли ввести в заблуждение 25 жителей 14 регионов страны. Сумма ущерба составила порядка 48 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В ходе оперативных мероприятий по этому делу в Подмосковье полицейские изъяли "сим-боксы" - устройства, которые позволяют одновременно совершать звонки или рассылать сообщения с нескольких сим-карт, около 3 тысяч сим-карт, банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, и другое оборудование. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
https://ria.ru/20250218/moshenniki-2000179647.html
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якутск
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происшествия, якутск, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Якутск, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Якутии завершили расследование дела пособников телефонных мошенников

МВД: в Якутии завершили расследование дела пособников телефонных мошенников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Якутии закончили расследование уголовного дела в отношении двоих пособников телефонных мошенников, похитивших у россиян порядка 48 миллионов рублей, они предстанут перед судом, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Пособники телефонных мошенников предстанут перед судом. Мои коллеги из следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончили расследование уголовного дела в отношении двоих участников организованной группы, которые выполняли функции "обнальщиков", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, обвиняемые проводили финансовые операции для мошенников, обналичивая похищенные деньги в банкоматах и переводя их на виртуальные карты организаторов. В день они обналичивали от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, получая вознаграждение от 1 до 6%.
Отмечается, что аферисты были выявлены в ходе расследования хищения денег с банковского счета жительницы Якутска, которая перевела более 9 миллионов рублей на "безопасный счет" по указанию мошенника.
"По полученным данным, преступники обманывали граждан под предлогом сохранности денежных средств путем их перевода якобы на безопасный счет. Таким образом мошенники смогли ввести в заблуждение 25 жителей 14 регионов страны. Сумма ущерба составила порядка 48 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий по этому делу в Подмосковье полицейские изъяли "сим-боксы" - устройства, которые позволяют одновременно совершать звонки или рассылать сообщения с нескольких сим-карт, около 3 тысяч сим-карт, банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, и другое оборудование. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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