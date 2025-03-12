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В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 12.03.2025
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:56:00+03:00
2025-03-12T01:56:00+03:00
2025-03-12T02:09:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел взрыв", — говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и десяти областях, включая Харьковскую, объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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киев, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы