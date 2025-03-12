https://ria.ru/20250312/vzryv-2004574675.html

Пострадавшие при взрыве газа в Тобольске находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при взрыве газа в Тобольске находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.03.2025

Пострадавшие при взрыве газа в Тобольске находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при хлопке газа в Тобольске Тюменской области находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:05:00+03:00

2025-03-12T17:05:00+03:00

2025-03-12T17:19:00+03:00

происшествия

тобольск

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004572750_45:7:1327:728_1920x0_80_0_0_b2ab6e8bf1bddec63afda4abae6a5aaf.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Двое пострадавших при хлопке газа в Тобольске Тюменской области находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения региона.Ребенок и взрослый пострадали при хлопке бытового газа в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Там добавляли, что произошло обрушение здания с последующим возгоранием. Борьбу с огнем ведут 19 человек и семь единиц техники."Вызов поступил в 15.36 мск, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 15.39 мск. После осмотра и оказания помощи двух пациентов доставили в Областную больницу №3 Тобольска. Пациенты госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое", – говорится в сообщении депздрава.

https://ria.ru/20250117/vzryv-1994305659.html

тобольск

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тобольск, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)