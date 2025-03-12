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Пострадавшие при взрыве газа в Тобольске находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие при взрыве газа в Тобольске находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.03.2025
Пострадавшие при взрыве газа в Тобольске находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших при хлопке газа в Тобольске Тюменской области находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:05:00+03:00
2025-03-12T17:05:00+03:00
2025-03-12T17:19:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Двое пострадавших при хлопке газа в Тобольске Тюменской области находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения региона.Ребенок и взрослый пострадали при хлопке бытового газа в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Там добавляли, что произошло обрушение здания с последующим возгоранием. Борьбу с огнем ведут 19 человек и семь единиц техники."Вызов поступил в 15.36 мск, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 15.39 мск. После осмотра и оказания помощи двух пациентов доставили в Областную больницу №3 Тобольска. Пациенты госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое", – говорится в сообщении депздрава.
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происшествия, тобольск, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшие при взрыве газа в Тобольске находятся в тяжелом состоянии
Депздрав: пострадавшие при взрыве газа в Тобольске находятся в тяжелом состоянии