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В Тобольске при взрыве газа пострадали два человека

В Тобольске при взрыве газа пострадали два человека - РИА Новости, 12.03.2025

В Тобольске при взрыве газа пострадали два человека

При взрыве бытового газа в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области пострадали ребенок и взрослый, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:55:00+03:00

2025-03-12T16:55:00+03:00

2025-03-12T18:21:00+03:00

происшествия

тобольск

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. При взрыве бытового газа в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области пострадали ребенок и взрослый, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. "В результате хлопка бытового газа в частном жилом доме в переулке Рощинский, предварительно, пострадали два человека, один из них ребенок", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что произошло обрушение здания с последующим возгоранием. Борьбу с огнем ведут 19 человек и семь единиц техники."Пожар локализован на площади 100 квадратных метров", — отметили в МЧС.По уточненной информации, из-за взрыва получило повреждение остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив.Как уточнял глава города Петр Вагин, взрыв произошел по адресу улица Октябрьская, дом 62. По его словам, угрозы возгорания соседних зданий нет.

https://ria.ru/20250305/mchs-2003094169.html

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Момент взрыва газа в доме в Тобольске В соцсетях публикуют момент взрыва газа в доме в Тобольске 2025-03-12T16:55 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тобольск, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)