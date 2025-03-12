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В Тобольске при взрыве газа пострадали два человека
В Тобольске при взрыве газа пострадали два человека - РИА Новости, 12.03.2025
В Тобольске при взрыве газа пострадали два человека
При взрыве бытового газа в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области пострадали ребенок и взрослый, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:55:00+03:00
2025-03-12T16:55:00+03:00
2025-03-12T18:21:00+03:00
происшествия
тобольск
тюменская область
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. При взрыве бытового газа в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области пострадали ребенок и взрослый, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. "В результате хлопка бытового газа в частном жилом доме в переулке Рощинский, предварительно, пострадали два человека, один из них ребенок", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что произошло обрушение здания с последующим возгоранием. Борьбу с огнем ведут 19 человек и семь единиц техники."Пожар локализован на площади 100 квадратных метров", — отметили в МЧС.По уточненной информации, из-за взрыва получило повреждение остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив.Как уточнял глава города Петр Вагин, взрыв произошел по адресу улица Октябрьская, дом 62. По его словам, угрозы возгорания соседних зданий нет.
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Момент взрыва газа в доме в Тобольске
В соцсетях публикуют момент взрыва газа в доме в Тобольске
2025-03-12T16:55
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происшествия, тобольск, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тобольске при взрыве газа пострадали два человека
В Тобольске при взрыве газа в частном доме пострадали ребенок и взрослый