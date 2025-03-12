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В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:33 12.03.2025 (обновлено: 00:35 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vzryv-2004432092.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 12.03.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T00:33:00+03:00
2025-03-12T00:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
в мире
россия
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 21.12 мск вторника.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250312/vzryvy-2004430882.html
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сумы, в мире, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, В мире, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные в Сумской области
Украинские пожарные в Сумской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные в Сумской области . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 21.12 мск вторника.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Днепропетровске прогремела новая серия взрывов
00:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыВ миреРоссияСумская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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