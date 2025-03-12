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Консультант Джорджеску объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах - РИА Новости, 12.03.2025
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14:24 12.03.2025 (обновлено: 15:12 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vybory-2004532297.html
Консультант Джорджеску объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах
Консультант Джорджеску объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах - РИА Новости, 12.03.2025
Консультант Джорджеску объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах
Консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску Антон Писароглу объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Румынии, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:24:00+03:00
2025-03-12T15:12:00+03:00
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президентские выборы в румынии — 2024
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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску Антон Писароглу объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Румынии, сообщил телеканал Digi24. "Консультант Кэлина Джорджеску Антон Писароглу &lt;…&gt; объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах после того, как кандидатура Кэлина Джорджеску была отклонена. Писароглу утверждает, что не является резервом Джорджеску, поскольку "он (Джорджеску. — Прим. ред.) незаменим", — указано в материале. Конституционный суд Румынии во вторник единогласно отклонил все жалобы Джорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Политик назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства.По словам Писароглу, он баллотируется для того, чтобы потом снова провести свободные выборы."Но на этот раз под реальным международным контролем, с привлеченными наблюдателями и при поддержке стратегических партнеров. &lt;…&gt; Речь идет о восстановлении доверия к демократии, но, что очень важно, речь идет также о восстановлении имиджа Румынии на международном уровне", — пояснил он. Писароглу отметил, что уже собрал более ста тысяч подписей за свою кандидатуру. Президентские выборы в РумынииВ ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.На позапрошлой неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.
https://ria.ru/20250308/rumyniya-2003836704.html
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в мире, румыния, сша, европа, кэлин джеорджеску, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Европа, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Консультант Джорджеску объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах

Digi24: консультант Джорджеску Писароглу выдвинул свою кандидатуру на выборах

© Anton Pisaroglu/XКонсультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску Антон Писароглу
Консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску Антон Писароглу - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Anton Pisaroglu/X
Консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску Антон Писароглу
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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску Антон Писароглу объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Румынии, сообщил телеканал Digi24.
«
"Консультант Кэлина Джорджеску Антон Писароглу <…> объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах после того, как кандидатура Кэлина Джорджеску была отклонена. Писароглу утверждает, что не является резервом Джорджеску, поскольку "он (Джорджеску. — Прим. ред.) незаменим", — указано в материале.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Суд отклонил жалобы против регистрации Джорджеску кандидатом в президенты
8 марта, 18:09
Конституционный суд Румынии во вторник единогласно отклонил все жалобы Джорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Политик назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства.
По словам Писароглу, он баллотируется для того, чтобы потом снова провести свободные выборы.
"Но на этот раз под реальным международным контролем, с привлеченными наблюдателями и при поддержке стратегических партнеров. <…> Речь идет о восстановлении доверия к демократии, но, что очень важно, речь идет также о восстановлении имиджа Румынии на международном уровне", — пояснил он.
Писароглу отметил, что уже собрал более ста тысяч подписей за свою кандидатуру.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Джеорджеску ответил на решение КС Румынии по его кандидатуре
11 марта, 21:55

Президентские выборы в Румынии

В ноябре прошлого года в республике прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом "серьезных нарушений", которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Затем местная прокуратура начала расследование из-за подозрений во вмешательстве в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы говорят о "возможной причастности России". Джорджеску это отрицает, называя преследование политическим.
В январе политик и его сторонники начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
На позапрошлой неделе Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
ЦИК Румынии не назвал причин отказа Джорджеску в регистрации
9 марта, 22:30
 
В миреРумынияСШАЕвропаКэлин ДжеорджескуНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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