https://ria.ru/20250312/vybory-2004454899.html

Выборы в Румынии не соответствуют правовым нормам, заявили в МИД России

Выборы в Румынии не соответствуют правовым нормам, заявили в МИД России - РИА Новости, 12.03.2025

Выборы в Румынии не соответствуют правовым нормам, заявили в МИД России

Ход выборов в Румынии в реальности не совпадает с правовыми нормами страны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:51:00+03:00

2025-03-12T08:51:00+03:00

2025-03-12T09:12:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ход выборов в Румынии в реальности не совпадает с правовыми нормами страны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если вы положите документы, законы, правовые нормы того, как должны проходить выборы в Румынии, и выглянете в окно, вы поймете, что они вообще ни в каком месте не совпадают. Они сначала разрушили всё, что у них было. Сейчас совершают какие-то шаги и под них еще выписывают какие-то нормы постфактум. Это анекдот", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20250311/peskov-2004275975.html

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румыния, россия, в мире, кэлин джеорджеску, мария захарова, нато