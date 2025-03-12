https://ria.ru/20250312/vsu-2004622270.html
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2025
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области
Социальный объект, частный дом и три автомобиля повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:10:00+03:00
2025-03-12T21:10:00+03:00
2025-03-12T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Социальный объект, частный дом и три автомобиля повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль - транспортное средство полностью уничтожено огнем. Еще один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в селе Теребрено Краснояружского района", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета боеприпаса в здании социального объекта посечена кровля и выбиты окна. В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал рядом с частным домом, вследствие чего повреждены забор, остекление дома и рядом стоящий легковой автомобиль.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_222:333:2509:2048_1920x0_80_0_0_05603652ca596c003e1f2efbbe9093cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области
Гладков: соцобъект, дом, машины повреждены в Белгородской области при ударах ВСУ