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ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vsu-2004622270.html
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2025
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области
Социальный объект, частный дом и три автомобиля повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:10:00+03:00
2025-03-12T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Социальный объект, частный дом и три автомобиля повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль - транспортное средство полностью уничтожено огнем. Еще один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в селе Теребрено Краснояружского района", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета боеприпаса в здании социального объекта посечена кровля и выбиты окна. В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал рядом с частным домом, вследствие чего повреждены забор, остекление дома и рядом стоящий легковой автомобиль.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области

Гладков: соцобъект, дом, машины повреждены в Белгородской области при ударах ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно после атаки украинского беспилотника
Разбитое окно после атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Разбитое окно после атаки украинского беспилотника. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Социальный объект, частный дом и три автомобиля повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль - транспортное средство полностью уничтожено огнем. Еще один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в селе Теребрено Краснояружского района", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета боеприпаса в здании социального объекта посечена кровля и выбиты окна. В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал рядом с частным домом, вследствие чего повреждены забор, остекление дома и рядом стоящий легковой автомобиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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