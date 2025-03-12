https://ria.ru/20250312/vsu-2004622270.html

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2025

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области

Социальный объект, частный дом и три автомобиля повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:10:00+03:00

2025-03-12T21:10:00+03:00

2025-03-12T21:10:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Социальный объект, частный дом и три автомобиля повреждены в четырех населенных пунктах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль - транспортное средство полностью уничтожено огнем. Еще один автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в селе Теребрено Краснояружского района", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета боеприпаса в здании социального объекта посечена кровля и выбиты окна. В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал рядом с частным домом, вследствие чего повреждены забор, остекление дома и рядом стоящий легковой автомобиль.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины