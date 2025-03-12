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Российские бойцы рассказали, как ВСУ убегали из Суджи - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 12.03.2025 (обновлено: 20:21 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vsu-2004609350.html
Российские бойцы рассказали, как ВСУ убегали из Суджи
Российские бойцы рассказали, как ВСУ убегали из Суджи - РИА Новости, 12.03.2025
Российские бойцы рассказали, как ВСУ убегали из Суджи
ВСУ, убегая из Суджи, засыпали город противопехотными минами типа "Лепесток", рассказали десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:43:00+03:00
2025-03-12T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
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СУДЖА, (Курская обл.), 12 мар — РИА Новости. ВСУ, убегая из Суджи, засыпали город противопехотными минами типа "Лепесток", рассказали десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", корреспондентам РИА Новости.&quot;Аккуратнее идите по улице. Постоянно смотрите под ноги. &quot;Лепестки&quot; валяются везде&quot;, — отметил заместитель командира парашютно-десантной роты с позывным Атом.Собеседник агентства пояснил, что противник, отступая из центральной части, засыпал город противопехотными минами, чтобы замедлить продвижение российских войск. В Судже остаются мирные жители, и мины представляют для них серьезную угрозу.Ранее в среду командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", рассказал агентству, что российский флаг подняли на центральной площади города.Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории.Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548155.html
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Суджа, засыпанная противопехотными минами типа "Лепесток"
ВСУ, убегая из Суджи, засыпали город противопехотными минами типа "лепесток". Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", показали корреспондентам РИА Новости мины, разбросанные в центре.
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суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Россия
Российские бойцы рассказали, как ВСУ убегали из Суджи

ВСУ при бегстве из Суджи засыпали город противопехотными минами

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СУДЖА, (Курская обл.), 12 мар — РИА Новости. ВСУ, убегая из Суджи, засыпали город противопехотными минами типа "Лепесток", рассказали десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", корреспондентам РИА Новости.
«

"Аккуратнее идите по улице. Постоянно смотрите под ноги. "Лепестки" валяются везде", — отметил заместитель командира парашютно-десантной роты с позывным Атом.

Собеседник агентства пояснил, что противник, отступая из центральной части, засыпал город противопехотными минами, чтобы замедлить продвижение российских войск. В Судже остаются мирные жители, и мины представляют для них серьезную угрозу.
Ранее в среду командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", рассказал агентству, что российский флаг подняли на центральной площади города.
Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.
Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
Опубликованные Рамзаном Кадыровым кадры операции Поток - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьРоссия
 
 
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