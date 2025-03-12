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"Стремительный крах". В Британии пришли в ужас от положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vsu-2004601264.html
"Стремительный крах". В Британии пришли в ужас от положения ВСУ на фронте
"Стремительный крах". В Британии пришли в ужас от положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 12.03.2025
"Стремительный крах". В Британии пришли в ужас от положения ВСУ на фронте
Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось для Украины серьезным стратегическим провалом, пишет британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:52:00+03:00
2025-03-12T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
вооруженные силы украины
курская область
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось для Украины серьезным стратегическим провалом, пишет британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture."Стремительный крах Украины в Курской области &lt;…&gt; стал ошеломительным поражением. Ошеломительным, потому что оно подтвердило то, о чем многие западные комментаторы говорили с августа 2024 года: захват небольшого клочка земли в России обернется стратегической ошибкой для Украины", — говорится в публикации.Эксперт отметил, что после вторжения украинских военных в Курскую область ВС России освободили значительные территории в ДНР, а ВСУ понесли весомые потери."После провального контрнаступления Украины летом 2023 года общий ход боевых действий изменился в пользу России", — заключил Прауд.Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории.Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.В среду командир батальона с позывным Тьма сообщил РИА Новости, что на центральной площади Суджи подняли российский флаг.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html
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суджа
курская область
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суджа, вооруженные силы украины, курская область, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Вооруженные силы Украины, Курская область, В мире, Украина, Россия
"Стремительный крах". В Британии пришли в ужас от положения ВСУ на фронте

Дипломат Прауд назвал вторжение ВСУ в Курскую область стратегическим провалом

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось для Украины серьезным стратегическим провалом, пишет британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
"Стремительный крах Украины в Курской области <…> стал ошеломительным поражением. Ошеломительным, потому что оно подтвердило то, о чем многие западные комментаторы говорили с августа 2024 года: захват небольшого клочка земли в России обернется стратегической ошибкой для Украины", — говорится в публикации.
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Эксперт отметил, что после вторжения украинских военных в Курскую область ВС России освободили значительные территории в ДНР, а ВСУ понесли весомые потери.
"После провального контрнаступления Украины летом 2023 года общий ход боевых действий изменился в пользу России", — заключил Прауд.
Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории.
Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
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В среду командир батальона с позывным Тьма сообщил РИА Новости, что на центральной площади Суджи подняли российский флаг.
Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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