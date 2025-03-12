https://ria.ru/20250312/vsu-2004525371.html

При ударах ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО погибли пять человек

При ударах ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО погибли пять человек - РИА Новости, 12.03.2025

При ударах ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО погибли пять человек

В ходе террористических ударов ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО пять человек погибли, 14 пострадали, сообщил глава ведомства Аркадий Гостев. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:03:00+03:00

2025-03-12T14:03:00+03:00

2025-03-12T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В ходе террористических ударов ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО пять человек погибли, 14 пострадали, сообщил глава ведомства Аркадий Гостев. "Всего за период СВО террористическим ударам подверглись 87 объектов в 23 учреждениях с ущербом на сумму более 27 миллионов рублей, в ходе которых 14 человек пострадало, пятеро погибли", - сказал Гостев на коллегии ФСИН РФ, посвященной работе ведомства в 2024 году. По его словам, в 2024 году в связи с увеличением дальности и интенсивности обстрелов "неонацистским режимом" объектов гражданской инфраструктуры на территории России 47 зданий и сооружений в 16 учреждениях ФСИН подверглись разрушениям и повреждениям. Ущерб составил около 15,5 миллиона рублей. Глава ФСИН отметил, что это обусловило необходимость принятия дополнительных мер по эвакуации более 3,8 тысячи осужденных и передислокации личного состава. Была приостановлена работа семи учреждений.

https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html

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происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вооруженные силы украины