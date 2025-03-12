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При ударах ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО погибли пять человек - РИА Новости, 12.03.2025
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14:03 12.03.2025 (обновлено: 14:04 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vsu-2004525371.html
При ударах ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО погибли пять человек
При ударах ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО погибли пять человек - РИА Новости, 12.03.2025
При ударах ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО погибли пять человек
В ходе террористических ударов ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО пять человек погибли, 14 пострадали, сообщил глава ведомства Аркадий Гостев. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В ходе террористических ударов ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО пять человек погибли, 14 пострадали, сообщил глава ведомства Аркадий Гостев. "Всего за период СВО террористическим ударам подверглись 87 объектов в 23 учреждениях с ущербом на сумму более 27 миллионов рублей, в ходе которых 14 человек пострадало, пятеро погибли", - сказал Гостев на коллегии ФСИН РФ, посвященной работе ведомства в 2024 году. По его словам, в 2024 году в связи с увеличением дальности и интенсивности обстрелов "неонацистским режимом" объектов гражданской инфраструктуры на территории России 47 зданий и сооружений в 16 учреждениях ФСИН подверглись разрушениям и повреждениям. Ущерб составил около 15,5 миллиона рублей. Глава ФСИН отметил, что это обусловило необходимость принятия дополнительных мер по эвакуации более 3,8 тысячи осужденных и передислокации личного состава. Была приостановлена работа семи учреждений.
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происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Вооруженные силы Украины
При ударах ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО погибли пять человек

Гостев: при ударах ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО погибли пять человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В ходе террористических ударов ВСУ по учреждениям ФСИН за время СВО пять человек погибли, 14 пострадали, сообщил глава ведомства Аркадий Гостев.
"Всего за период СВО террористическим ударам подверглись 87 объектов в 23 учреждениях с ущербом на сумму более 27 миллионов рублей, в ходе которых 14 человек пострадало, пятеро погибли", - сказал Гостев на коллегии ФСИН РФ, посвященной работе ведомства в 2024 году.
По его словам, в 2024 году в связи с увеличением дальности и интенсивности обстрелов "неонацистским режимом" объектов гражданской инфраструктуры на территории России 47 зданий и сооружений в 16 учреждениях ФСИН подверглись разрушениям и повреждениям. Ущерб составил около 15,5 миллиона рублей.
Глава ФСИН отметил, что это обусловило необходимость принятия дополнительных мер по эвакуации более 3,8 тысячи осужденных и передислокации личного состава. Была приостановлена работа семи учреждений.
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